Le directeur général du ministère de la Santé de l'État de Khartoum Dr Fath Al-Rahman Mohamed a présidé lundi une réunion de coordination élargie organisée par l'Administration générale des organisations et des partenariats du ministère pour discuter d'un plan intégré pour contenir l'épidémie de choléra dans l'État, avec la participation et la présence de représentants de (25) organisations nationales et internationales, et avec la participation de la délégation d'urgence au ministère de la Santé dirigée par Dr Mohamed Mahmoud.

La réunion a examiné le plan intégré autour de quatre axes principaux : les urgences sanitaires et le contrôle des épidémies, la médecine thérapeutique, la santé environnementale et la promotion de la santé. Le directeur général et les directeurs des départements généraux de son ministère ont présenté à l'ordre du jour de la réunion les exigences les plus importantes pour contenir l'épidémie.

Le Dr a confirmé. Fadil Mohamed Mahmoud, représentant du ministère fédéral de la Santé, a déclaré que la lutte contre l'épidémie de choléra nécessite des efforts concertés et une coordination globale entre toutes les parties, notant que l'action communautaire est l'un des outils les plus importants dans la lutte contre la maladie dans l'État de Khartoum.