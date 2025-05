Soudan: Lancement de la campagne conjointe visant à fournir des services de nutrition intégrés dans un certain nombre d'États

La campagne conjointe visant à fournir des services de nutrition intégrés a été lancée lundi dans un certain nombre d'États avec le soutien de l'UNICEF.

Rania Ahmed Daoud, coordinatrice nationale de la nutrition au sein du Programme national de nutrition du ministère de la Santé a déclaré dans un communiqué de presse à l'issue de la réunion de la salle de campagne commune pour la fourniture de services de nutrition intégrés à Kassala que les interventions du programme intégré se poursuivent dans les États, en coopération avec les différents départements du ministère, qui cible cette fois Gedaref, où il a été lancé le 24 mai.

La campagne a débuté ce lundi dans la mer Rouge, à Sennar et dans le Nil Blanc, et s'étendra plus tard aux États du Nord et de Kassala, avec le package complet, qui comprend la mesure de la circonférence du bras des enfants de moins de cinq ans (MUAC) pour détecter les cas de malnutrition et les transférer vers des centres de traitement, en plus de fournir des pilules de vitamine A pour protéger contre la cécité nocturne et détecter les cas à traiter.