Soudan: Le Ministère des Finances organise un atelier de vérification pour préparer le troisième rapport national volontaire sur les Objectifs de Développement Durable

Le ministère des Finances et de la Planification économique a organisé lundi un atelier de vérification pour préparer le troisième rapport national volontaire sur les objectifs de développement durable au Soudan pour l'année 2025 au siège de l'Organisation arabe pour le développement agricole à Port Soudan.

Le directeur général des affaires financières et administratives, membre du Comité supérieur pour la préparation du rapport Dr Mohamed Ali Juma, s'adressant à l'atelier a déclaré que l'atelier vise à discuter du premier projet du rapport pour vérifier l'exactitude des données et des informations qui y sont contenues; Indiquant que le rapport reflète les progrès réalisés vers les objectifs de développement durable du pays et l'impact de la guerre sur ceux-ci.

Dr. Mohamed a passé en revue les objectifs les plus importants du rapport représenté dans l'élaboration d'un plan de développement à moyen terme, de surveiller les défis de la guerre et leur impact sur les segments vulnérables de la société, de présenter les initiatives et les efforts de l'État et des organisations de la société civile pour relever les défis.

Soulignant que les recommandations de l'atelier sont en cours d'adoption dans le deuxième projet, en préparation de l'approbation par le comité technique chargé de préparer le rapport et de le soumettre aux Nations Unies à la mi-juin.

Pour sa part, le Dr Ibrahim Al-Dakhiri, président de l'Organisation arabe pour le développement agricole - Soudan, a souligné l'importance d'enrichir le rapport avec des chiffres et des statistiques réels pour documenter la réalité soudanaise dans les domaines les plus importants, notamment la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation et le pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté, pour être une norme fiable dans la préparation d'une base de données de base sur laquelle on peut compter aux niveaux local et mondial, afin d'éviter la circulation de faux rapports sur le Soudan. Al-Dakhiri a souligné l'importance de veiller à ce que le rapport du Soudan soit approuvé et enregistré dans les documents des organismes internationaux compétents.