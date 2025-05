Sénégal: Bakel - Le Plan d'assainissement des eaux usées et pluviales au menu d'un atelier

Bakel — L'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a organisé, lundi à Bakel (est), un atelier de partage du Plan directeur de l'assainissement (PDA) des eaux usées et eaux pluviales réalisées dans ce département de la région de Tambacounda.

"Nous sommes ici pour partager avec les autorités administratives, territoriales, les services techniques et les acteurs, le PDA des eaux usées et pluviales. C'est un document de planification des investissements en matière d'assainissement de la commune de Bakel", a expliqué Yaouba Baldé, chef du département des études de l'ONAS.

Selon lui, l'objectif global est de doter la ville de Bakel d'un document de planification des investissements en matière d'assainissement des eaux usées et pluviales dans les 15 prochaines années conformément aux orientations du PDA.

"C'est un plan directeur d'assainissement à l'horizon 2040. Le coût de la réalisation est estimé à peu près de 12 milliards de francs CFA, d'ici 2040. Pour les eaux usées, les ouvrages sont estimés à plus de 3 milliard et pour les eaux pluviales à plus de 8 milliards"; a fait savoir M. Baldé.

La réalisation des bassins de rétention, des dalots et des stations de traitement des eaux usées et des eaux de vidange est prévue dans ce plan en tenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux des zones au niveau de la ville, a t-il signalé.

"Le zonage de l'assainissement qui a été fait aujourd'hui nous a donné deux zones. Il y a des endroits où on peut réaliser uniquement l'assainissement collectif contenu de la nature rocheuse du sol et des endroits où on peut réaliser des ouvrages d'assainissement autonomes", a expliqué Yaouba Baldé, précisant que les ménages seront pris en compte.

Le préfet du département de Bakel, Daouda Sène, qui a présidé la rencontre s'est dit optimiste quant à la réalisation de ce plan, vu l'engagement pris par les nouvelles autorités à résoudre la question de l'assainissement.