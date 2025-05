Sénégal: Les acteurs de la société civile sensibilisés sur le recouvrement des avoirs criminels

Dakar — L'ONG Action humaine pour le développement intégré au Sénégal (AHDIS) a officiellement lancé, lundi, à Dakar, la campagne régionale de sensibilisation sur le recouvrement et la gestion des avoirs au Sénégal, avec le soutien du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA).

"Nous lançons aujourd'hui une campagne régionale visant à mobiliser l'ensemble des organisations de la société civile autour de ces enjeux cruciaux", a dit Amacodou Diouf, président de l'ONG AHDIS, lors de la cérémonie d'ouverture dudit atelier régional.

Il a rappelé que l'organisation de cette journée intervient à un moment charnière, rappelant qu'en octobre 2024, le Sénégal a été retiré de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), couronnant ainsi "des efforts remarquables" dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

"Ce succès, fruit de réformes institutionnelles et juridiques majeures, doit être salué. Mais il ne doit pas occulter les défis qui persistent, notamment en matière de recouvrement et de gestion des avoirs criminels", a-t-il signalé.

Amacodou Diouf a saisi l'ouverture de la cérémonie pour évoquer le rôle fondamental du Comité régional d'études et de suivi des politiques économiques et sociales (CRESPES) pour la réussite de cette campagne de sensibilisation,

"Il importe de noter que les CRESPES forment aujourd'hui un réseau de plus de soixante-dix organisations de la société civile réparties dans chaque région et département du Sénégal. Leur expérience dans le plaidoyer, le contrôle citoyen de l'action publique et la mobilisation sociale a déjà permis d'importantes avancées dans le suivi des Objectifs de développement durable et l'évaluation des politiques économiques et sociales à l'échelle locale et nationale", a-t-il fait savoir.

Selon lui, tout le travail régional de cette campagne sera mené en étroite collaboration avec le CRESPES et d'autres organisations non membres de ce comité notamment la CENTIF, l'ONRAC, l'OFNAC.