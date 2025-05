Sénégal: ISRA - Experts et partenaires stratégiques échangent sur l'avenir du pastoralisme

Dakar — Des officiels, des chercheurs, des universitaires, des représentants d'organisations de producteurs ainsi que de nombreux partenaires techniques financiers et étudiants participent aux travaux du Comité scientifique du Pôle pastoralisme et zones sèches (PPZS) ouverts, lundi, dans les locaux de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), a constaté l'APS.

"A l'heure où les incertitudes climatiques, géopolitiques et économiques se multiplient, le pastoralisme demeure un modèle de résilience, d'adaptation et de savoirs ancrés dans les territoires. Il mérite d'être défendu, valorisé et modernisé, sur la base d'une connaissance rigoureuse et partagée", a déclaré à l'ouverture de la rencontre, Djibril Diop, directeur de Cabinet du secrétaire d'Etat aux Coopératives agricoles et à l'Encadrement paysan.

Il a réaffirmé l'engagement du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage à accompagner les travaux du PPZS à renforcer ses moyens, à amplifier ses résultats et à faire de ses productions une source de transformation pour les systèmes pastoraux du Sénégal.

Pour sa part, le Directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (ASERGMV), Sékouna Diatta, a exhorté à une coalition concertée entre les pouvoirs publics, les chercheurs, les communautés pastorales, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour "défendre et repenser ensemble l'avenir de ce secteur qui est très stratégique".

Un document remis à la presse explique que le PPZS "fédère des compétences pluridisciplinaires d'institutions nationales et internationales" autour des grandes questions que soulèvent les contributions futures de l'élevage au secteur agricole, aux milieux, aux moyens de vie et à la sécurité alimentaire des populations de la région.

Il a pour objectif de promouvoir le partenariat scientifique et le développement des territoires et des sociétés par la recherche et le transfert de connaissances sur les fonctions, les fonctionnements et les fonctionnalités de l'élevage pastoral.