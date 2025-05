Ile Maurice: Laurent et Jeanne ont fêté leurs 100 ans - Deux parcours, une leçon de résilience

Laurent Euphrasie et Jeanne Raymonde Quenet ont célébré leurs 100 ans le 17 mai. Tous deux sont les témoins d'un siècle d'histoire, marqués par des parcours faits de courage et de simplicité.

À Rivière-des-Galets, la Paradise Hall a accueilli une cérémonie en l'honneur de Laurent Euphrasie, né en 1925 à Chemin-Grenier. Il était entouré de sa famille, de ses amis et de ses voisins. Le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale lui a rendu hommage en présence de personnalités telles que la ministre déléguée aux Arts et à la Culture, Véronique Leu-Govind, ainsi que les députés Balkrishna Babajee et Shridhur Jugurnauth.

Issu d'un milieu modeste, fils d'un bûcheron et d'une femme au foyer, Laurent Euphrasie a quitté l'école après le Grade 3 pour travailler comme ouvrier à l'usine sucrière de Saint-Félix. Marié en 1948 à Marie Hélène Marmiton, il a élevé huit enfants. Il vit aujourd'hui à Chemin-Grenier, entouré de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Lors de la célébration, il a reçu une médaille, un certificat, un chèque de Rs 26 203, un cuiseur de riz, un téléphone mains libres offert par Mauritius Telecom ainsi qu'un chèque de Rs 10 000 du Fonds de solidarité nationale. Le Conseil des personnes âgées lui a aussi remis un trophée, des cadeaux et une carte d'anniversaire. «Le secret de ma longévité ? Le travail et la foi en Dieu», a-t-il déclaré avec un sourire.

À Rose-Hill, au foyer de soins The Laurels, Jeanne Raymonde Quenet a également été honorée. Ancienne enseignante, elle a fêté ses 100 ans en présence du maire de Quatre Bornes, Bryan Kennoo, et de représentants du ministère. Née le 17 mai 1925, elle a consacré de nombreuses années à l'éducation de la petite enfance. Pendant un demi-siècle, elle a accueilli des enfants dans une salle de classe aménagée chez elle. Dernière vivante de sa fratrie, elle réside aujourd'hui au foyer, bénéficiant d'un accompagnement quotidien. Malgré la perte de mobilité et la démence, elle continue à apprécier les plaisirs simples, comme regarder la télévision.

Le ministère lui a remis une médaille, un bouquet, un certificat, un chèque de Rs 26 203, un haut-parleur Bluetooth, ainsi qu'un chèque de Rs 10 000 du Fonds de solidarité. Le Conseil des personnes âgées lui a également offert quelques présents. Le personnel soignant souligne que sa tranquillité d'esprit et une vie sans stress ont probablement contribué à sa longévité.

Deux centenaires, deux chemins de vie, mais un point commun : une capacité à traverser le temps avec calme et détermination. Leur parcours offre une source d'inspiration à ceux qui leur succèdent.