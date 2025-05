Ile Maurice: Des mesures concrètes de soulagement attendues dans le prochain Budget

À quelques jours de la présentation du Budget, prévue le 5 juin, le quotidien des ménages mauriciens reste marqué par une hausse continue du coût de la vie. Produits alimentaires, médicaments, loyers... les dépenses essentielles pèsent lourd dans le portefeuille.

Les chiffres publiés par Statistics Mauritius confirment la tendance à la hausse continue du coût de la vie. L'indice des prix à la consommation (CPI) pour le quatrième trimestre 2024 est passé de 103,4 à 103,5 points. Certes, l'inflation annuelle a reculé, passant de 7 % en 2023 à 3,6 % en 2024, mais plusieurs produits de consommation courante ont tout de même connu des hausses notables en fin d'année. En trois mois, les prix de l'huile comestible, du thé, des oeufs, du poisson en conserve, du fromage transformé ou encore du gingembre ont augmenté. Le gingembre, par exemple, affiche une hausse de 18,1 %, tandis que l'huile comestible a grimpé de 9,8 %. Le prix du thé a connu une hausse de 5,1 % et celui des oeufs de 6 %.

La tendance se poursuit en 2025. L'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM), qui suit l'évolution des prix à travers la collecte des données, constate que certains produits continuent de grimper. Pour mention, de janvier à mai, le boneless mutton trunk Australia 500 g est passé de Rs 204 à Rs 222. Le lait en poudre Farmland 1 kg coûte désormais Rs 282,06, contre Rs 278,74 en début d'année. Quant aux tomates en conserve Leader 400 g, elles s'affichent à Rs 41,36. Des baisses sont aussi à signaler sur des produits comme les grains secs : les lentilles noires 5 Star 500 g, par exemple, sont passées de Rs 31,50 à Rs 28,95.

Derrière ces chiffres, il y a des réalités bien concrètes. Pour Kiran, mère de famille, la situation est de plus en plus difficile. Elle constate que « les rares baisses de prix sont largement éclipsées par la multiplication des hausses. Les produits augmentent progressivement, mais au final, la facture devient lourde à supporter.» Avec un bébé de quatre mois, c'est encore plus difficile.* «Un paquet de couches, des lingettes, du lait... c'est facilement Rs 1 000 pour seulement quelques jours. »* Elle espère d'ailleurs que l'allocation pour enfant ne sera pas supprimée. «Nous comptons dessus, c'est un vrai soulagement pour les familles vulnérables.» Dans ce contexte, elle attend du prochain Budget des mesures concrètes pour soulager les familles.

Le plaidoyer des associations

Une attente que partagent les associations de consommateurs. Dans ce contexte économique tendu, elles attendent du budget 2025 qu'il apporte des réponses claires aux préoccupations des citoyens. Elles insistent pour que les annonces tiennent compte des réalités vécues par tous les segments de la population, en particulier les plus vulnérables. Parmi les priorités mises en avant, figurent la restauration du pouvoir d'achat, la mise en place d'un mécanisme de contrôle des prix ainsi qu'une révision de la charge fiscale qui pèse sur les travailleurs et les retraités.

Parmi les propositions, Jayen Chellum, secrétaire général de l'ACIM, met l'accent sur la flambée des prix et l'érosion du pouvoir d'achat. Il appelle le gouvernement à adopter des mesures plus rigoureuses pour maîtriser l'inflation et plaide pour l'abolition de la TVA sur les produits de première nécessité, y compris les conserves. De son côté, Claude Canabady, secrétaire général de l'association Consumer's Eye, milite pour la nomination d'un médiateur chargé de défendre les droits des consommateurs. Il propose également l'introduction d'un impôt sur la fortune pour accroître les recettes publiques ainsi qu'une réforme de la fiscalité applicable aux véhicules de luxe. À l'approche du budget, les ménages comme les associations espèrent des mesures concrètes pour freiner la spirale inflationniste et soulager les plus vulnérables. Reste à voir si leurs voix seront entendues