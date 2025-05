Le porte-parole officiel du gouvernement, ministre de la Culture et de l'Information Khalid Al-Eaysir a déclaré que les États-Unis d'Amérique ont rapidement accusé le Soudan d'utiliser des armes chimiques, à un moment où les forces armées soudanaises ont saisi des munitions américaines en possession de la milice rebelle de soutien rapide, qui commet des actes criminels en dehors du cadre de l'État.

« Ces accusations sont une tentative délibérée de détourner l'attention de la vérité fondamentale : l'utilisation par la milice rebelle FSR d'armes de fabrication américaine, interdites au niveau international, qui ont contribué à la commission des crimes et violations les plus odieux contre l'humanité, y compris le génocide au Darfour et dans un certain nombre d'autres régions », a déclaré Al-Eaysir.

Il a ajouté : « Cet incident incarne l'un des exemples les plus laids de deux poids deux mesures en politique internationale, où de fausses allégations sont exploitées comme outils de chantage et de pression politique, tandis que la réalité sur le terrain est ignorée, révélant l'utilisation de munitions et d'armes fabriquées dans un pays qui prétend défendre les droits de l'homme et s'engage à consolider les valeurs démocratiques et les principes de justice. »