Soudan: L'expert en médias Al-Fatih Al-Sayed appelle à prêter attention au rôle des médias internationaux et à soutenir les plateformes objectives

Le professeur Al-Fateh Al-Sayed, expert des médias et ancien secrétaire général de l'Union des journalistes, a appelé à prêter attention aux médias internationaux et à leurs développements, aux médias étrangers, aux participations étrangères et au suivi des développements à différents niveaux étrangers.

En plus de soutenir des plateformes de publication en ligne sérieuses et objectives, d'évaluer continuellement leurs performances et de tirer parti de l'expérience de la Chine avec l'Internet intérieur.

Il a souligné qu'il existe des composants au Soudan, notamment des fibres optiques et des satellites.

Dans son commentaire sur le document sur l'avenir du journalisme électronique, présenté par le Dr Osman Abu Zeid lors de l'atelier sur la modification de la loi sur la presse et les publications de 2009, M. Al-Sayed a recommandé la mise en oeuvre progressive des lois relatives aux délits de publication électronique, l'activation du droit pénal général et la modification de cette loi pour l'adapter à l'ampleur du défi dans le domaine de la préservation de la sécurité de la société.

Il a souligné la nécessité de renforcer les plateformes étatiques liées au travail journalistique, de développer l'Agence de presse soudanaise, la télévision et la radio par voie électronique et numérique, d'élargir la coopération extérieure dans le domaine de la formation, notamment avec la Chine et l'Inde, et de bénéficier de protocoles avec d'autres pays dans le domaine des médias.

M. Alfatih a souligné la nécessité de définir clairement les termes et de clarifier les définitions des nouveaux médias dans la loi et son préambule, de clarifier le concept de plateformes et de nommer les comités du conseil à la lumière des concepts modifiés de la loi, en particulier le comité de presse. Et la création d'un centre de formation au journalisme numérique et électronique par l'Union et le Conseil en coopération avec le ministère de l'Information, l'UNESCO et les organisations et institutions nationales compétentes.

M. Al-Sayed a appelé à soutenir les médias nationaux et les bureaux des affaires étrangères en particulier, et les bureaux de l'Agence de presse soudanaise, ainsi qu'à soutenir les médias d'État et à former ses cadres.