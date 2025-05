Afrique: Yona participe à la conférence internationale sur « L'islamophobie en Azerbaïdjan »

Le directeur général de l'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique (UNA), Mohammed bin Abdrabuh Al-Yami a souligné que l'islamophobie, ou la haine de l'islam, est l'une des tendances les plus dangereuses qui menacent l'harmonie et la concorde entre les civilisations.

C'est ce qu'il a déclaré lors de son discours prononcé lundi lors de la conférence internationale « L'islamophobie : exposer les préjugés et révéler les stéréotypes », qui s'est tenue à Bakou, en Azerbaïdjan. Le discours a été prononcé en son nom par le conseiller média du syndicat, Al-Zubair Al-Ansari.

Lancement de la Conférence scientifique internationale « Islamophobie : Révéler les préjugés, déconstruire les stéréotypes » à Bakou. Cette conférence internationale scientifique vise à créer une plateforme académique pour discuter des tendances inquiétantes visant les musulmans et les pays à majorité musulmane sur les plans international et national.

La conférence rassemble des chercheurs et des experts d'organisations internationales, des personnalités religieuses et des représentants d'ONG venus d'environ 40 pays. Avec plus d'une centaine de participants, la conférence aborde plusieurs thèmes tels que : « Les tendances mondiales de l'islamophobie : défis et réponses », « La haine anti-musulmane en politique : cadres juridiques et stratégies de plaidoyer », « L'islamophobie dans différents contextes : perspectives régionales »,

« L'islamophobie dans les médias et sur les plateformes numériques : comment les systèmes d'intelligence artificielle peuvent répandre et renforcer les préjugés anti-musulmans », « Femmes, identité et stéréotypes : explorer l'intersection des préjugés religieux et culturels », « Institutionnalisation des législations anti-musulmanes en Europe : discours anti-musulman sur fond de propagande extrémiste anti-islamique », « Préserver le patrimoine culturel islamique dans un monde en mutation », et « Engager les jeunes vers l'inclusion : lutter contre les préjugés et l'incompréhension ».