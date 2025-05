Angola: Le MPLA rend hommage à l'ancien président du Vietnam

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a rendu hommage ce dimanche à l'ancien président du Vietnam, Tranc Duc Luong, décédé le 20 de ce mois.

Lors de la signature du livre de condoléances, exposé à la représentation diplomatique vietnamienne en Angola, Mara Quiosa a souligné que le MPLA s'incline devant la mémoire de Tranc Duc Luong, le considérant comme une figure importante de l'État vietnamien, à qui il adresse ses plus profonds sentiments de condoléances.

S'adressant à la presse, la dirigeante a rappelé que le MPLA et le Parti communiste du Vietnam entretiennent des relations de coopération historiques qui se renforcent.

Elle a annoncé que les deux partis échangent leurs expériences et approfondissent de plus en plus leurs liens dans divers domaines, en mettant l'accent sur la formation politique.

La vice-présidente du MPLA a qualifié d'excellentes les relations entre les deux pays et les deux peuples.

« L'idée est donc de continuer à renforcer ces liens et de faire sentir notre présence dans les moments difficiles, comme celui que traverse le peuple vietnamien », a-t-elle ajouté.

À son tour, l'ambassadeur du Vietnam en Angola, Duong Chinh Chuc, a déclaré que la présence de la vice-présidente du MPLA à l'ambassade de son pays constitue un symbole important dans les relations entre les deux États.

Il a souligné qu'il existe une relation profonde et historique au cours des 50 années d'indépendance de l'Angola, au cours desquelles les deux pays ont surmonté des moments difficiles.

L'Angola et le Vietnam ont établi des relations diplomatiques en novembre 1975, ayant signé trois mois plus tard, l'Accord général de coopération, un instrument qui a servi de base à l'ouverture de plusieurs protocoles dans les domaines social, économique et technico-scientifique.

Traditionnellement, les relations entre les deux pays se limitent aux domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et du commerce. Une vingtaine d'entreprises privées vietnamiennes opèrent en Angola.

Situé en Asie du Sud-est, le Vietnam possède une économie orientée vers les secteurs de l'électronique, de l'industrie et de l'agroalimentaire.