Afrique: La CEA et la CNUCED ont organisé un dialogue régional pour stimuler le financement climatique des PEID africains

Addis-Abeba — La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ont ouvert un dialogue régional de haut niveau visant à améliorer l'accès au financement extérieur pour un développement résilient au changement climatique dans les petits États insulaires en développement (PEID) africains.

L'événement, qui se tiendra au Centre de conférences de la CEA à Addis-Abeba, réunira, sur deux jours, des représentants des Comores, du Cap-Vert, des Seychelles, de Maurice, de Sao Tomé-et-Principe, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau, de Madagascar et du Bénin, ainsi que des agences des Nations Unies et des partenaires de développement.

Dans son allocution d'ouverture, Zuzana Schwidrowski, directrice de la Division Macroéconomie, Finances et Gouvernance de la CEA, a souligné l'urgence de trouver des solutions de financement innovantes pour répondre aux vulnérabilités spécifiques des PEID africains.

Schwidrowski a souligné les graves contraintes économiques auxquelles sont confrontés les PEID africains, notamment la petite taille de leurs économies, dépendantes des importations, l'éloignement géographique et l'exposition aux chocs mondiaux.

Elle a souligné les niveaux d'endettement alarmants, le ratio dette publique/PIB du Cap-Vert atteignant 109 % en 2025, tandis que les Comores sont passées à un risque élevé de surendettement, limitant ainsi leur flexibilité budgétaire.

La réunion vise à valider les stratégies financières nationales des Comores et du Cap-Vert, intégrant les obligations vertes, les obligations bleues, les obligations de la diaspora et les conversions dettes contre des mesures climatiques.

Elle vise également à identifier les réformes réglementaires permettant de débloquer des financements externes, à renforcer la coordination entre les ministères des Finances et de l'Environnement, à faciliter l'apprentissage par les pairs entre les PEID africains, dont Maurice et les Seychelles, et à appeler à une réforme de l'architecture financière mondiale.

Schwidrowski a critiqué le système financier international actuel, qui exclut souvent les PEID à revenu intermédiaire des financements concessionnels malgré leur fragilité.

Elle a appelé à une révision des critères d'éligibilité, à un meilleur accès aux fonds mondiaux pour le climat et à des mécanismes de financement régionaux adaptés aux besoins des PEID.

À l'issue du dialogue, la CEA et la CNUCED finaliseront des feuilles de route nationales basées sur les retours des parties prenantes, fourniront une assistance technique pour la mise en oeuvre des stratégies, organiseront un atelier virtuel de suivi afin de partager les enseignements tirés à l'échelle du continent et étendront l'initiative à d'autres pays africains.

Schwidrowski a réaffirmé l'engagement de la CEA envers les PEID africains.

Ces nations sont peut-être petites géographiquement, mais elles sont grandes par leur ambition, leur résilience et leur potentiel. En renforçant la coopération régionale, en exploitant l'innovation et en alignant les flux financiers sur les priorités nationales, nous pouvons nous rapprocher d'un avenir où la résilience climatique et le développement durable ne seront plus des idéaux, mais des réalités atteignables.