Addis-Abeba — Le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré lundi les envoyés diplomatiques africains en Chine et célébré ensemble la Journée de l'Afrique à Pékin.

Les ambassadeurs ou chargés d'affaires de plus de 50 pays africains en Chine et les représentants de l'Union africaine en Chine ont assisté à la réunion.

À l'occasion, Wang a déclaré que le positionnement global des relations sino-africaines avait été rehaussé pour devenir une communauté de destin Chine-Afrique à toute épreuve dans la nouvelle ère, et que les relations de la Chine avec l'Afrique étaient entrées dans la meilleure période de leur histoire.

Lors du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) qui s'est tenu à Pékin en septembre dernier, le président Xi a présenté six propositions et dix actions de partenariat pour faire progresser conjointement la modernisation.

La Chine est prête à saisir l'occasion de la prochaine réunion ministérielle des coordinateurs pour la mise en oeuvre des résultats du forum afin de concrétiser le consensus atteint par les dirigeants des deux parties, d'établir une référence pour une coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route », de créer un modèle pour la mise en oeuvre de l'Initiative mondiale pour le développement et d'accélérer la modernisation commune de la Chine et de l'Afrique, a déclaré M. Wang.

Wang a souligné que plus la situation internationale est turbulente, plus la Chine et l'Afrique doivent renforcer leur solidarité et leur coopération, s'opposer conjointement à la politique du plus fort, prôner le multilatéralisme, préserver le système international centré sur les Nations Unies et promouvoir conjointement la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements.

La Chine soutiendra, comme toujours, fermement la position juste des pays africains et aidera fermement l'Afrique à jouer un rôle plus important sur la scène internationale, a indiqué M. Wang, selon Xinhua.