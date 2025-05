Sénégal: Abdourahmane Diouf annonce des assises de l'Enseignement supérieur

Diamniadio — L'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANTESRI) sera lancé très prochainement avec la tenue des assises de l'Enseignement supérieur, a annoncé le ministre de tutelle, Abdourahmane Diouf, lundi à Diamniadio.

Diamniadio, 26 mai (APS) - L'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANTESRI) sera lancé très prochainement avec la tenue des assises de l'enseignement supérieur, a annoncé lundi à Diamniadio, le ministre de tutelle, Abdourahmane Diouf.

"Cet agenda national matérialisé par ces assises sera inclusif, car il impliquera les acteurs du monde universitaire et au-delà, permettra un alignement et une articulation des priorités de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, aux huit pôles économiques de la nouvelle vision Sénégal 2050", a-t-il expliqué.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation présidait une réunion préparatoire de l'organisation de la session 2025 du baccalauréat prévue le 1er juillet prochain.

"Ce moment de concertation et de préparation démontre une fois de plus notre capacité collective à faire face aux défis en mettant l'élève, le mérite et l'équité au coeur de nos préoccupations", a-t-il dit.

"La session 2025 du baccalauréat s'inscrit dans une dynamique de transformation et d'amélioration continue en droite ligne de la vision 2050 et de la stratégie nationale de développement 2025-2029, notamment dans son axe stratégique 2 consacré au capital humain et à l'équité sociale", a-t-il souligné.

Sur la réunion, il a fait savoir que les décisions et recommandations issues de cette rencontre de partage contribueront à "asseoir un examen national plus inclusif, plus rigoureux et davantage orienté vers les exigences de qualité et d'innovation".