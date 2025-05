Congo-Kinshasa: Les gouverneurs du Nord-Kivu et de l'Ituri déterminés à stabiliser leurs provinces secouées par l'activisme des groupes armés

Les gouverneurs du Nord-Kivu et de l'Ituri ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement pour stabiliser ces deux provinces, confrontées à l'activisme des groupes armés.

Cet engagement a été exprimé lundi 26 mai à Bunia, lors du lancement de la deuxième phase du programme "Ensemble pour la stabilité et la gouvernance sécuritaire", destiné à promouvoir la paix et le développement au Nord-Kivu, Sud-Kivu et en Ituri.

Le gouverneur du Nord-Kivu, le général Kakule Somo, a exhorté les populations à soutenir ces initiatives de paix et à barrer la route aux ennemis de la République.

« Ce programme nous a permis de renforcer nos échanges et nos expériences, notamment au Nord-Kivu, où nous faisons face à une guerre totale et à l'activisme des groupes armés. Ces discussions nous aideront à mieux stabiliser notre situation et à impliquer la population dans la gestion de sa propre sécurité », a déclaré le général Kakule Somo.

Il a également insisté sur l'importance de cesser les conflits pour ouvrir la voie au développement.

« Nous progressons vers la paix et sommes tous informés des démarches en cours pour que la guerre cesse. Le Nord-Kivu a particulièrement besoin de ces initiatives pour pouvoir lancer des efforts de reconstruction, comme c'est déjà visible à Bunia, où la transformation est palpable. Sans la paix, le développement reste impossible », a-t-il souligné.

Par ailleurs, les deux gouverneurs militent pour la réouverture du tronçon Komanda-Luna-Beni sur la Route nationale numéro 4, devenue impraticable en raison de l'insécurité persistante causée par les ADF.