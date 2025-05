Afrique: Célébration de la journée mondiale du football, soulignant l'impact transformateur du ballon rond

Célébrée ce 27 mai, la journée mondiale du football constitue un moment décisif dans le monde du sport et met en avant son impact positif dans le monde. Selon les Nations Unies, les sports ont contribué à promouvoir la paix dans le monde et ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable. Le football, en tant que sport mondial de premier plan, occupe une position unique.

En effet, le football dépasse de loin sa catégorie de loisir, « c'est un langage universel parlé par des personnes de tout âge, transcendant les frontières nationales, culturelles et socio-économiques », a souligné la même source.

L'attrait et l'accessibilité du football en font un outil puissant de promotion de la santé et du bien-être. Il a également servi de plateforme vitale pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, tant sur le terrain qu'en dehors.

Des figures emblématiques du football, comme l'Ivoirien Didier Drogba, ont partagé leurs expériences et ont souligné les avantages socio-économiques que ce sport a apportés dans leur existence. « J’ai bénéficié directement du pouvoir du sport pour mener une vie saine et je m’engage à travailler avec l’OMS pour partager ces acquis dans le monde entier », a-t-il déclaré en tant qu’Ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé pour le sport et la santé.

De la même manière, la brésilienne Marta Vieira da Silva, qui est Ambassadrice de bonne volonté d'ONU Femmes pour les femmes et les filles dans le sport, s'est associée à cette initiative en indiquant que « le football unit le monde. Je veux que chaque fille ait la possibilité d'être la plus déterminée, la plus accomplie et la plus joyeuse. »

En outre, il est crucial de noter que « le football sert de catalyseur à l'inclusion sociale, en favorisant l'unité et en faisant tomber les barrières entre les différentes communautés. Il offre un espace où des individus d'horizons divers convergent pour promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance, le respect et la solidarité », soulignent les Nations Unies.

Pour rappel, l’année 2024 marque le 100e anniversaire du premier tournoi international de football de l’histoire avec la représentation de toutes les régions, tournoi qui a eu lieu le 25 mai 1924, dans le cadre des Jeux olympiques d’été, organisés à Paris.

En reconnaissance de ce jour historique, l'Assemblée générale a adopté, le 7 mai 2024, la résolution 78/281, proclamant le 25 mai Journée mondiale du football soulignant « la portée mondiale du football et son impact dans divers domaines, notamment le commerce, la paix et la diplomatie, et reconnaît que le football crée un espace de coopération ».

D’après l’ONU, elle reconnaît également « le rôle fondamental » de la Fédération internationale de football association (FIFA) et le rôle important des fédérations régionales et nationales de football, ainsi que des associations concernées, dans la promotion du football.

Dès lors, la résolution encourage tous les pays à soutenir le football et d'autres sports en tant qu'outils de promotion de la paix, du développement et de l'autonomisation des femmes et des filles.

Elle invite tous les États membres, les agences du système des Nations Unies, les organisations internationales, les universités, la société civile et le secteur privé à célébrer la journée mondiale du football conformément aux priorités nationales « et à faire connaître les avantages du football pour tous, notamment par le biais d'activités éducatives et de sensibilisation du public ».