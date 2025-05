Angola: L'industrie textile prépare la réserve stratégique de matières premières

Luanda — Le secteur textile prépare une réserve de matières premières stratégiques, en vue de répondre aux besoins des unités de fabrication du pays et de profiter des mesures de l'Exécutif visant à stimuler la production et la consommation de biens et services nationaux.

L'annonce a été faite vendredi, à Luanda, par le président de l'Association des industries textiles et Confections d'Angola (Aiteca), Luís Contreiras, à la fin d'une réunion entre le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano et les entrepreneurs de ce segment industriel.

Il a déclaré qu'avec des mesures de l'Exécutif, contenues dans le décret présidentiel n ° 213/2023, la demande d'acquisition d'uniformes sur le marché local augmentera considérablement, d'où la nécessité de créer un stock pour répondre à ce flux.

En ce sens, il a dit qu'il y avait déjà des demandes de factures pro-formats de certaines usines.

Cependant, il a expliqué que les difficultés persistent toujours à accéder des devises pour importer des moyens de production, suggérant donc au ministre d'État d'allouer un montant mensuel spécifique afin que le secteur textile puisse acquérir des boutons, des lignes et des élastiques.

Luís Contreiras a également indiqué que les entrepreneurs avaient également appelé à débureaucratiser de l'importation de matières premières.

Il a rappelé que le segment textile qui exploite environ 30% de sa capacité installée, produit 38 millions de pièces / an et assure cinq mille emplois directs et 21 000 emplois indirects.

La projection pour 2027, si les contraintes décrites sont résolues, est de produire 300 millions de pièces par an et de générer 50 000 emplois.

D'autre part, l'entrepreneur a mis en évidence la réduction, ces dernières années, du montant dépensé pour l'importation de matières premières, 400 millions à moins de 300 millions de dollars / an, le résultat d'une production nationale accrue.

En ce qui concerne l'importation de vêtements usés, le leader associatif a souligné qu'il créait un alignement avec l'Exécutif, afin d'empêcher ces produits de concurrencer injustement l'industrie nationale.

Parmi les mécanismes à adopter, il a mis en évidence l'aggravation des taux d'importation et de licence, pour mieux protéger le secteur.

La réunion entre le ministre d'État et les entrepreneurs des industries des vêtements a principalement servi à réfléchir autour du point de situation du secteur, des politiques visant à encourager la production et la consommation de biens et services d'origine nationale, ainsi que les stratégies de facilitation de l'accès aux devises.

L'Association des industries textiles et confections d'Angola a été créée en 2016 et contrôle 550 micro-entreprises et 100 de petites et moyennes dimensions.