Angola: Le président de la République revient au pays après un travail intense au Brésil

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, est rentré au pays ce dimanche après une visite d'Etat au Brésil, axée sur la relance de la coopération entre les deux pays.

Le voyage à Brasilia, à l'invitation de Lula da Silva, président du Brésil, a marqué le renforcement de la coopération entre les nations traditionnellement partenaires.

Au Palácio do Planalto (siège présidentiel local), au centre de la capitale, João Lourenço et Lula da Silva ont analysé l'état actuel de la coopération bilatérale en mettant l'accent sur les domaines clés du développement.

À l'occasion, l'Angola et le Brésil ont renforcé leur coopération bilatérale avec la signature de nouveaux instruments juridiques dans différents domaines d'activité.

Il s'agit de trois protocoles d'accord et d'un projet visant à renforcer les institutions de recherche agricole et forestière pour le développement durable des régions semi-arides, dont la célébration a été suivie par les présidents João Lourenço et Lula da Silva.

Le projet agro-pastoral vise à contribuer au renforcement de l'agriculture familiale dans le sud de l'Angola, à travers le développement et l'adaptation de technologies productives adaptées aux conditions locales.

Toujours dans le chapitre économique, l'accent est mis sur le Mémorandum d'Entente sur la recherche et le développement de projets d'intérêt dans l'offstream, qui établit les lignes directrices à travers lesquelles les compagnies pétrolières Sonangol (Angola) et Petrobras (Brésil) entendent évaluer les opportunités, aligner les bases et développer la coopération pour la recherche, le développement et l'innovation, principalement dans les domaines des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz, de la technologie et de la communication.

Conformément au programme, au Brésil, João Lourenço a rencontré le corps diplomatique accrédité au Brésil, avec lequel il a discuté de l'agenda de la présidence angolaise de l'Union africaine.