Suite à la décision rendue par la Cour Internationale de Justice attribuant l'île Mbanié à la République de Guinée équatoriale, je tiens, en ma qualité de Président fondateur de l'ONG Territoire, à m'adresser solennellement à l'ensemble de nos compatriotes.

Cette décision, bien qu'émanant de la plus haute juridiction internationale, touche profondément notre mémoire collective et notre attachement à la souveraineté nationale. Elle suscite, à juste titre, des émotions fortes parmi nos concitoyens : douleur, frustration, incompréhension.

Toutefois, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons le devoir de promouvoir une lecture responsable, apaisée et tournée vers l'avenir de cette situation. L'histoire nous enseigne que les différends territoriaux mal gérés sont souvent les germes des conflits les plus dramatiques. Or, aucune parcelle de terre ne saurait justifier le sacrifice de la paix, de l'unité nationale, ou du vivre-ensemble.

L'ONG Territoire, dont la mission première est la défense des droits liés à la terre dans le respect des principes de justice, de paix et de dignité humaine, réaffirme que la paix est un territoire sacré, inaliénable, que nul ne saurait profaner sans compromettre l'avenir de notre Nation.

À cet égard, nous saluons la posture constante de Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, dont l'attachement à la paix, au dialogue et à la préservation des liens de bon voisinage illustre la sagesse et la responsabilité d'un véritable homme d'État.

Le Gabon et la Guinée équatoriale partagent une histoire commune, des liens culturels et humains profonds, enracinés dans plusieurs générations. Cette fraternité ne saurait être ébranlée par une décision juridique. Elle s'illustre aujourd'hui par des initiatives majeures de coopération régionale, telles que le projet d'interconnexion électrique Gabon - Guinée Équatoriale, qui constitue une preuve tangible de notre engagement commun en faveur du développement, de la stabilité et de la solidarité sous-régionale.

J'en appelle donc à la retenue, au sens de l'unité nationale et à la responsabilité citoyenne. Acceptons cette décision avec dignité, en promouvant des négociations pacifiques et en restant fidèles à notre histoire, à notre culture, et à notre ambition collective de bâtir un Gabon fort, souverain et respecté.

En toutes circonstances, choisissons la paix. Construisons la fraternité. Préservons notre avenir commun.