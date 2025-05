Angola: AfroChamber prévoit de renforcer ses relations avec le pays

Luanda — Le président de la Chambre de commerce afro-brésilienne (AfroChamber), Rui Mucaje, a exprimé son intérêt de voir les relations avec l'Angola privilégiées, en ce qui concerne la « diplomatie économique » et l'attraction d'investissements dans ce pays sud-américain.

Le responsable parlait à la presse angolaise, à Brasilia, de la visite d'État de trois jours du président de l'Angola, João Lourenço, au Brésil, qu'il a considérée comme stratégique, étant donné qu'elle se déroule à un moment où le pays préside l'Union africaine (UA), en plus du fait qu'il célébrera, le 11 novembre, le 50e anniversaire de son indépendance.

Selon Rui Mucaje, dans le cadre des relations de la Chambre avec les pays du continent, on observe un mouvement notable parmi les États qui anticipent un rapprochement avec le Brésil, l'une des plus grandes économies du monde, à la recherche d'investissements.

Dans ce sens, il suggère que l'Angola cherche à collaborer davantage et à apprendre également des autres partenaires africains, afin de maintenir les progrès dans l'articulation avec AfroChamber, une association dédiée à la promotion des relations économiques, du commerce, de l'investissement et des échanges technologiques entre le Brésil et les pays africains.

Il a déclaré que les parties travaillaient dans ce sens, à travers la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angola, sachant toutefois qu'il reste encore beaucoup à faire dans les relations bilatérales entre l'Angola et le Brésil, d'une part, et, plus largement, entre l'Afrique et ce pays sud-américain.

Il a déclaré que l'Angola est connu par les hommes d'affaires brésiliens comme une destination très intéressante et qu'en décembre dernier, une mission commerciale locale s'est rendue dans le pays pour prospecter le marché.

« Nous attendons davantage d'actions de la part de l'exécutif pour garantir l'efficacité des politiques mises en place ici, en faveur du continent. Le Brésil est ouvert à l'Afrique, tout comme l'Afrique est ouverte au Brésil depuis longtemps », a-t-il souligné, ajoutant que la Chambre de commerce afro-brésilienne (AfroChamber) compte environ trois mille membres.

Les Angolais considèrent cette visite comme bénéfique

Les membres de la communauté angolaise vivant à Brasilia ont considéré comme bénéfique la visite du président de la République, João Lourenço, au Brésil, car elle pourrait, entre autres aspects, influencer l'amélioration des relations entre les deux au niveau institutionnel, en plus d'ouvrir de bonnes perspectives de renforcement de la coopération bilatérale entre les États.

Dans de brèves déclarations à la presse, les étudiants Petra Pericheiro et Izamba Capalo, l'ingénieur agronome Hernani de Sousa et Sebastião Mendes, ce dernier diplômé en administration des affaires, tous au Brésil depuis plus de cinq ans, ont convenu des bénéfices de la visite en général, tant pour la communauté de la capitale du pays que pour celles basées dans d'autres États.

C'est en effet très bien de recevoir l'attention du leader, car l'intention est de marcher ensemble vers un bon port, et j'espère qu'après la visite nous pourrons faire beaucoup de choses bien pour la communauté, a déclaré la technicienne en pharmacie, précisant qu'elle est consciente qu'après la formation, l'idéal est de revenir pour apporter une contribution au pays.

Pour Hernani de Sousa, la visite, qui a abouti à la signature d'instruments juridiques, intensifiera la force des jeunes angolais qui résident ici et contribuera à améliorer certains aspects.

"Vivre au Brésil est une expérience à la fois riche et stimulante. La langue facilite notre intégration et nous y trouvons de nombreuses opportunités en matière d'éducation, de développement personnel et professionnel. Cependant, nous sommes également confrontés à des difficultés, notamment la lenteur du traitement des papiers et/ou de l'assistance", a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la visite suscite des attentes chez les jeunes, car elle arrive à un bon moment et il pense qu'ils seront mieux considérés au niveau institutionnel.

À son tour, Izamba Capalo a fait appel aux autres résidents à la nécessité d'avoir un sentiment patriotique, de revenir, surtout après avoir obtenu leur diplôme, pour contribuer au développement de l'Angola.