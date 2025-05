Angola: La situation épidémiologique du choléra s'est stabilisée à Malanje

Malanje (Angola) — La situation épidémiologique du choléra dans la province de Malanje est stabilisée et sous contrôle, grâce aux actions du Gouvernorat et des autorités sanitaires, visant à stopper la progression de la maladie.

L'information a été donnée ce mardi par le vice-gouverneur provincial pour le secteur politique, social et économique, Franco Mufinda, soulignant que cela est lié au respect des mesures préventives par la population.

Il a expliqué que le Gouvernorat a créé des points d'eau pour approvisionner la population, en vue de permettre une hygiène régulière, la consommation de liquide désinfecté à l'eau de Javel et la désinfection des salles de bain et des latrines, notamment dans les municipalités de Cacuso et Pungo-andongo, épicentres de la maladie.

Il a ajouté qu'en conséquence, le nombre de cas a tendance à baisser et qu'il n'y a pas eu de décès depuis plus de dix jours, et qu'à l'heure actuelle, seuls cinq patients sont hospitalisés, dont la plupart se sont rétablis.

Il a indiqué que les actions de sensibilisation et d'éducation de la population pour respecter les mesures préventives et construire des latrines se poursuivent, en vue d'éteindre l'épidémie dans la province.

La province de Malanje enregistre 1 137 cas, dont 30 décès.