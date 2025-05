Angola: Le pays et Israël organisent un forum économique à Tel Aviv

Luanda — Un Forum économique Angola-Israël aura lieu plus tard cette année dans la capitale israélienne, Tel Aviv, dans le but de promouvoir les opportunités d'investissement, de renforcer les partenariats commerciaux et de célébrer les progrès réalisés par l'Angola au cours des cinq dernières décennies.

L'annonce a été faite ce lundi, à Tel Aviv, par l'ambassadeur d'Angola en Israël, Nelson Cosme, lors d'une réunion de travail avec la directrice générale adjointe de l'Institut d'Exportation et de Coopération Internationale de ce pays, Sabine Sega, selon un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP.

Le document précise que le forum, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance Nationale, le 11 novembre, a été accueilli positivement par les autorités locales, qui ont exprimé la pleine disponibilité de l'Institut d'Exportation à collaborer à la matérialisation de la rencontre.

D'autre part, au cours de la réunion, les deux entités ont discuté de plusieurs opportunités qui peuvent être explorées conjointement pour renforcer la diplomatie économique entre les deux pays et pour stimuler la coopération dans le domaine de l'économie et des affaires.

D'éventuels partenariats visant à faciliter les échanges entre entreprises angolaises et israéliennes ont également été analysés, ainsi que l'organisation de missions d'affaires et de foires commerciales.

A l'occasion, l'ambassadeur Nelson Cosme a souligné l'engagement de l'Angola à diversifier l'économie et à créer un environnement favorable aux investissements étrangers, soulignant l'importance de partager les expériences et de renforcer les relations commerciales avec Israël.

À son tour, Sabine Sega a exprimé l'intérêt de l'institut à collaborer activement avec les institutions angolaises, en mettant l'accent sur l'Agence angolaise de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), afin d'identifier des domaines spécifiques de coopération et de favoriser une relation économique plus solide et durable.

La coopération entre l'Angola et Israël repose sur plusieurs domaines, notamment les investissements, le partage d'expériences et le soutien à la paix et à la réconciliation.

Israël investit dans le pays, en se concentrant sur des domaines tels que la santé, l'agriculture, le tourisme, la défense et l'éducation, avec un chiffre d'affaires estimé à 300 millions de dollars.