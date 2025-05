Mali: Enlèvement du maire de Konna, dans le centre du pays

Le maire de Konna, localité de la région de Mopti, dans le centre du Mali, a été enlevé le 25 mai 2025 par des hommes armés. C'est ce qu'ont confirmé à RFI de nombreuses sources locales. L'enlèvement d'Ousmane Kampo n'a pas été revendiqué, mais les sources jointes l'attribuent unanimement aux jihadistes du Jnim, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda.

Ousmane Kampo, surnommé « Naba », travaillait dans son champ de riz pour les préparatifs de l'hivernage, lorsque des hommes armés ont surgi et l'ont emmené avec lui.

Konna, comme plusieurs dizaines de localités du centre du Mali, avait conclu l'année dernière un accord local avec le Jnim, avec la bienveillance obligée des autorités et de l'armée, dont la présence et les opérations n'empêchent pas les jihadistes de contrôler de toujours plus larges pans du territoire.

En concluant ces accords, les habitants acceptent de se soumettre aux règles du Jnim : paiement de l'impôt, fermeture des écoles publiques, port du voile pour les femmes et du pantalon court pour les hommes. En échange, les jihadistes laissent les populations circuler et travailler.

Mais, selon plusieurs habitants, élus locaux et représentants communautaires, cet accord n'a jamais pleinement fonctionné. « Il y a des hauts et des bas », résume l'une de ces sources avec euphémisme, et c'est ce qui expliquerait l'enlèvement du maire de Konna. La semaine dernière, un jeune villageois avait déjà été enlevé.

Si le Jnim privilégie désormais les cibles militaires dans ses attaques, le groupe jihadiste n'hésite pas en revanche à tuer ou à prendre en otage les notables civils des villages qui refusent de se soumettre, ou encore des représentants de l'État malien : préfet, sous-préfets, mais aussi de simples professeurs. Ce sont parfois les passagers d'autocars entiers qui sont enlevés.

Les prisonniers peuvent être tués, retenus en otage des années, ou libérés après de discrètes médiations, en échange de rançons.