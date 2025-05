Gabon: Le pays renforce la conservation marine avec ECOTROP 2025

Le 22 Mai 2025, le ministre des Eaux et Forêts, Maurice Ntossui Allogo a présenté les résultats de la 7e édition d'ECOTROP Littoral et Mangroves. Ce programme lancé en 2017, forme chaque année étudiants et professionnels à la gestion des écosystèmes côtiers.

Aligné avec la politique environnementale du Gabon qui protège 11 % de son territoire terrestre et 26 % de sa zone marine, ECOTROP allie science, pédagogie et engagement écologique.

Face à la pollution littorale et à l'urbanisation croissante, le programme se positionne comme un outil stratégique de préservation. Ateliers, recherches et restitutions publiques en font un levier fort de formation et d'action.