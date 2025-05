Afrique: Les programmes de sécurité alimentaire en Angola au centre du Forum Brésil-Afrique

Luanda — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, a souligné, jeudi, au Brésil, le Projet de Réhabilitation et de Montage du Réseau Hydrométéorologique de l'Angola comme l'un des programmes prometteurs qui contribueront à l'augmentation de la production agricole et, par conséquent, garantiront la sécurité alimentaire et le développement rural du pays.

S'exprimant lors du 2ème Dialogue sur la Sécurité Alimentaire, la Lutte contre la Faim et le Développement Rural, qui s'est déroulé du 20 au 22 de ce mois au Brésil, le dirigeant angolais a également souligné le projet d'Évaluations de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle des communautés comme moyen d'anticiper et de prévenir les phénomènes climatiques en Angola.

En outre, le ministre a également souligné la construction d'infrastructures de transport et de stockage d'eau, en mettant l'accent sur le canal de Cafu, les barrages d'eau et un canal d'irrigation de 170 kilomètres de long, qui transporte l'eau du fleuve Cunene, pour atténuer les effets de la sécheresse dans cette localité.

Isaac dos Anjos a également présenté la construction des barrages et canaux d'irrigation de Ndue, Calucuve et Cova do Leão, ainsi que de petits barrages dans le sud de l'Angola, dans le but d'augmenter les zones d'irrigation et d'atténuer les effets du changement climatique dans le cadre du Programme d'urgence et d'atténuation des effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola.

Dans le domaine de la promotion de l'agriculture familiale, il a déclaré que cinq projets sont en cours de mise en oeuvre, financés par des institutions multilatérales, tels que le Projet de transformation de l'agriculture familiale (MOSAP III), le Projet de développement et de commercialisation de l'agriculture familiale (SAMAP), entre autres.

Dans le cadre du soutien aux micro, petites et moyennes entreprises, le gouvernant a évoqué la poursuite de la mise en oeuvre du Projet de développement de l'agriculture commerciale (PDAC), assurant une assistance technique à tous les niveaux, depuis l'élaboration des plans d'affaires jusqu'à la commercialisation des produits, en ajoutant également le volet de recherche agricole.

Il a ajouté que, pour répondre aux défis de l'insécurité alimentaire, imposés par le changement climatique et pour faire face à la croissance démographique de l'Angola, d'environ 3% par an, le Gouvernement angolais développe des politiques et des programmes structurels, qui peuvent rendre les communautés plus résilientes, avec une vision à moyen et long terme de la politique agricole.

« Notre engagement est d'augmenter la production nationale, en s'appuyant sur l'utilisation de technologies adaptées pour résoudre les problèmes techniques, promouvoir l'utilisation d'engrais et de correctifs pour les sols en quantités adéquates et accessibles à la plupart des producteurs », a-t-il indiqué.

Le ministre a également rappelé que l'Angola est un pays avec une superficie de terres arables d'environ 35 millions d'hectares, dont seulement six millions d'hectares sont utilisés, représentant 17% de la superficie, avec un taux d'irrigation d'environ 2%, le secteur agricole contribuant à 4,3% du PIB national en 2024.

Il a expliqué que la production actuelle du pays est assurée par plus de trois millions de familles paysannes et plus de cinq mille huit cents entreprises agricoles, qui s'efforcent quotidiennement, avec des ressources limitées, de mettre de la nourriture sur la table des Angolais.

Face à cette situation, Isaac dos Anjos défend la nécessité d'élargir l'assistance technique et les politiques d'incitation, avec la création de lignes de financement spécifiques, au profit de tous les acteurs de la chaîne de production.

Avec l'approbation de la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN II), en janvier dernier, dans la perspective de « Angola 2034 », il a été souligné que le Gouvernement angolais traduit sa volonté et sa détermination à remplacer et transformer les systèmes alimentaires actuels dans le cadre d'un développement territorial rural plus équitable, durable et résilient.

Il a également évoqué la transformation des produits agroalimentaires parmi les micro, petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi que la création de mécanismes pour un meilleur contrôle des pertes de produits après récolte, l'assistance technique, la formation et le renforcement de la recherche scientifique agricole, avec le soutien du Brésil, qui a suivi son chemin et se présente comme une expérience réussie dans le domaine de la sécurité alimentaire et du développement rural.

C'est pourquoi, a-t-il ajouté, le Gouvernement angolais restera engagé à renforcer la coopération avec tous ses partenaires, pour promouvoir les investissements dans les secteurs agricole, agro-industriel et forestier, visant à atteindre les objectifs de production du Plan national de développement 2023-2027.

Il a affirmé que l'Angola est disponible pour négocier avec le gouvernement brésilien les meilleures conditions pour la mise en oeuvre d'une coopération stratégique, qui marquera le début d'une nouvelle ère de coopération entre les deux États dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et des forêts.

Le 2ème Dialogue sur la sécurité alimentaire, la lutte contre la faim et le développement rural, qui se termine ce vendredi en République fédérative du Brésil, a vu la participation de la Première dame du Brésil, Janja Lula da Silva, de membres du gouvernement et de la société civile.