Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Espagne, Géorgie et Turquie)

Espagne, matches retour du 1er tour des barrages, 5e division

Victorieuse à l'aller 3-0, la réserve de Gijón l'emporte à Cavadonga 1-0 et se qualifie pour le second tour, face à Lealtad (matches les 1er et 8 juin).

Pierre Mbemba et Yann Kembo étaient alignés dès le coup d'envoi. Kembo a été averti à la 33 et remplacé à la 75e. Frédéric Loki, absent de la feuille de match, n'est plus apparu depuis le 29 mars.

Géorgie, 17e journée, 1re division

Dila Gori s'impose 2-1 chez le Kolkheti Poti. Romaric Etou et Déo Gracias Bassinga étaient tous deux titulaires. Le capitaine a été averti à la 68e tandis que l'attaquant a été remplacé à la 69e, à 1-1.

Dila Gori est deuxième avec six points de retard sur Iberia 1999.

Turquie, 37e et avant-dernière journée, 1re division

Victoire aussi prestigieuse qu'inutile pour Hatayspor face à Fenerbahçe (4-2).

Alors que son équipe était menée 0-1, Chandrel Massanga a tiré un magnifique coup-franc axial, qui rebondit sur le poteau puis sur le dos du gardien adverse., Çetin. S'il a finalement été attribué en but contre son camp, le coup-franc de l'international congolais n'en demeure pas moins superbe.

Remplacé à la 75e.

Avec 16 points de retard sur le premier non relégable, Hatayspor est déjà condamné.

Alanyasor l'emporte à Konyaspor 2-1. Remplaçant, Gaïus Makouta est entré à la 74e. Le milieu international n'a plus débuté un match depuis la 30e journée, le 4 avril.

Première victoire en 2025, et la 3e seulement cette saison, pour l'Adana Demirspor, vainqueur 3-2 sur le terrain de Basaksehir. Breyton Fougeu était titulaire sur le côté droit de l'attaque de l'Adana, qui reste lanterne rouge avec 1 points (après plusieurs retraits de points administratifs et sportifs).