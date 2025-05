L'Autriche soutient la candidature de Khaled El-Enany à la direction générale de l'UNESCO

L’Autriche a officiellement annoncé son soutien à la candidature de Khaled El-Enany, ancien ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, au poste de Directeur général de l’UNESCO.

Cette annonce fait suite à une rencontre à Vienne entre le Secrétaire d’État aux Affaires européennes et internationales, Sepp Schellhorn, le candidat égyptien Khaled El-Enany, et Wael Abdel Wahab, directeur de campagne.

Les discussions ont permis d’aborder plusieurs priorités majeures pour l’avenir de l’UNESCO : la défense de la liberté d’expression et des droits humains, l’égalité des genres, l’éthique de l’intelligence artificielle, la préservation de la biodiversité et la protection du patrimoine mondial. Autant de sujets qui nécessitent une coopération internationale renforcée et une gouvernance fondée sur la transparence, l’impact et l’agilité.

Cette visite s’inscrit dans une tournée européenne qui a également conduit Khaled El-Enany en Slovaquie, pays qui lui a également officiellement apporté son soutien. Elle fait suite à un déplacement en Asie, où le candidat a été reçu dans plusieurs pays dont le Vietnam, le Bangladesh, l’Indonésie, les Philippines et le Sri Lanka.

L’Autriche rejoint ainsi un nombre croissant de soutiens internationaux à la candidature de Khaled El-Enany, parmi lesquels la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Brésil, la Turquie, le Gabon, Djibouti, l’Angola, la Slovaquie, l’Union africaine et la Ligue des États arabes.

Depuis le lancement de sa campagne en avril 2023, Khaled El-Enany a visité plus de 50 pays, multipliant les échanges avec les décideurs publics, les experts et les représentants de la société civile. Il y défend une vision d’une UNESCO pleinement engagée aux côtés des États membres, recentrée sur son expertise technique, plus lisible dans ses priorités et au service des Peuples.