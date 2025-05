Angola: La Cour maintient l'interdiction de sortie du pays imposée aux généraux « Dino » et « Kopelipa »

Luanda — La Cour suprême a rejeté ce lundi, à Luanda, toutes les questions préliminaires présentées par les défenses des accusés dans le procès impliquant les généraux "Kopelipa" et "Dino" qui fait référence à la levée de l'interdiction de quitter le pays.

La juge rapporteuse de l'affaire, Anabela Valente, a présenté les réponses aux questions préliminaires soulevées lors de la deuxième session de ce procès, qui a débuté le 10 mars de cette année et a été suspendu à plusieurs reprises en raison de l'absence de l'accusé « China International Found (CIF) Angola », qui sera jugé par contumace.

En présentant les questions susmentionnées, la défense a demandé l'acquittement des accusés, l'application de la loi d'amnistie, en invoquant la loi de 2016 qui a accordé l'amnistie à tous les crimes passibles d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 12 ans, entre le 11 novembre 1975 et le 11 novembre 2015, à l'exclusion du crime de détournement de fonds, demandant également la prescription de certains crimes et la nullité du procès, ainsi que la levée des mesures de coercition personnelle interdisant la sortie du pays.

Les accusés Manuel Hélder Vieira Dias Júnior « Kopelipa », Leopoldino Fragoso do Nascimento « Dino », les deux accusés d'avoir fraudé l'État angolais de millions de dollars, Yiu Haiming, Fernando Gomes, les sociétés Plansmart International Limited, Utter Right International Limited et CIF sont accusés des délits de détournement de fonds, fraude par fraude, falsification de documents, association de malfaiteurs, abus de pouvoir, blanchiment d'argent et trafic d'influence.

Les sociétés auraient été utilisées par les accusés pour mettre en place le système, impliquant un accord de financement entre l'Angola et la Chine pour soutenir la reconstruction nationale après la guerre civile, qui incluait également CIF et ses filiales, ainsi que Sonangol, dont l'ancien président Manuel Vicente est mentionné à plusieurs reprises dans l'acte d'accusation.

En réponse, le tribunal a considéré qu'il ne s'agissait pas de questions préliminaires, au moins trois allégations présentées par les défenses, mais plutôt d'une question de droit, n'acceptant pas non plus la demande d'amnistie pour les accusés Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" et Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", car leurs derniers actes de conduite criminelle ont été commis en juin 2020.

Selon le juge, compte tenu des crimes en cours, le dernier acte ayant été commis en juin 2020, la loi d'amnistie « échappe à l'application » car les faits sont plus tardifs.

En ce qui concerne la demande de levée de la mesure coercitive personnelle d'interdiction de sortie du territoire, pour les accusés Kopelipa", Dino, Yiu Haiming et Fernando Gomes, le tribunal a reconnu que les accusés se conforment à la mesure au-delà des délais prévus, cependant, comme les audiences du procès de cette affaire sont en cours, "les droits de la communauté et les droits individuels des accusés sont en litige", les premiers prévalant.

"Avec le déroulement du procès, nous sommes confrontés à deux droits fondamentaux, pour l'individu et pour la société, car, d'un côté, nous avons la liberté physique des accusés, de l'autre côté nous avons le droit à la paix sociale comme le consacrent les articles 11 et 36 de la Constitution", a-t-il souligné.

Les avocats des accusés, insatisfaits des réponses, ont déposé un recours que le tribunal a reconnu comme étant « légitime ».

Une fois cette partie terminée, la juge a décidé de passer à l'interrogatoire des accusés, mais la défense a demandé le droit de contester l'accusation du ministère public, une demande qui a été acceptée par le tribunal.

Pour leur défense, tous les avocats ont réitéré, en bref, la demande d'acquittement des accusés.

Le défenseur public du CIF Angola, qui a demandé cinq jours pour prendre contact avec l'accusation et la décision, doit présenter sa réponse par écrit, qui sera jointe au dossier.