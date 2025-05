Afrique Centrale: Salon Osiane - La RDC a brillé de mille feux à la 9e édition

Mise à l'honneur à la "DRC day" le 14 mai, la République démocratique du Congo (RDC) avait carte blanche à la prestigieuse vitrine offerte par le Salon international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale tenu au Palais des congrès de Brazzaville, du 13 au 16 mai, pour afficher son positionnement de « pays solution » dans l'innovation et la tech de la sous-région, confirmé par le premier Prix Afrique Innov du bassin du Congo octroyé au projet Genesis.

La RDC s'est montrée à la hauteur de l'accueil que lui a fait Brazzaville comme hôte de marque du grand événement régional organisé sur le thème « Bongwana - Transformons nos défis en opportunités ». En effet, sûres de leur fait, l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo (ARPTC) et l'Agence de développement du numérique (ADN) en RDC étaient à la tête d'une forte et importante délégation qui a laissé ses marques à la 9e édition du Salon Osiane.

Etant sous les feux des projecteurs la journée du 14 mai, Kinshasa a su se montrer sous son meilleur jour à travers les panels et conférences animés par de brillants experts organisés autour de la « DRC DAY ». Pour corroborer au thème du jour, «RDC, pays solution au coeur de l'Afrique », le pavillon national représentant les institutions affichait aussi les solutions innovantes ainsi que les startups.

Dix d'entre elles ont pris part au challenge Startup bassin du Congo. En remportant le premier Prix Afrique Innov du bassin du Congo, le projet « Genesis » porté par la startup « Spécial » créé par Clever Menji Mbuyi l'a clairement démontré.

Dominique Migisha, coordonnateur de l'ADN, a livré « L'état des lieux de la ransformation numérique de la RDC » à travers un exposé magistral renchéri par celui de Joseph Bruno Yuma sur « L'écosystème du numérique en RDC et ses perspectives d'avenir».

Le point a été fait sur les acteurs, les défis et les cadres légaux qui régissent le secteur ainsi que les perspectives qui le sous-tendent portées en premier par la volonté du gouvernement de le développer. Il a été, à cet effet, évoqué la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de « faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social ».

Elle est illustrée à suffisance par les talents et initiatives technologiques mis en avant, témoignant dès lors de l'engagement manifeste de la RDC pour un développement inclusif visant à véritablement se positionner comme un « pays solution ». Quitte à faire du pays au coeur de l'Afrique un hub de connectivité et d'échanges numériques important dans la sous-région, et par-delà le continent, d'ici à l'horizon 2030.

RDC, moteur numérique et technologique

Six facteurs sont déterminants en RDC pour le secteur qui est à un tournant décisif, à commencer par « Le Plan national du numérique "Horizon 2025" », porté par le chef de l'État. Entrent aussi en ligne de compte son potentiel démographique et économique ; l'inclusion financière favorisée par le mobile money ; le dynamisme des startups illustré par des solutions innovantes à l'instar du réchaud solaire intelligent Genesis ; l'adoption croissante des services en ligne via les plateformes numériques et l'usage de l'intelligence artificielle qui s'avère un atout indéniable.

Les objectifs à atteindre sont dès lors « une plus large couverture du territoire en fibre optique, la gouvernance électronique, la promotion des services mobiles, la cybersécurité et un accès équitable au numérique ».

À Osiane, il a été relevé des exemples d'investissements dans la fibre optique, les data centers, les infrastructures cloud ainsi que les partenariats régionaux et internationaux avec l'avantage de dresser la RDC en pont numérique entre l'Afrique australe, centrale et de l'Est.

Ainsi, en sus de son positionnement géographique au coeur du continent, la RDC a la légitime ambition d'en devenir également « le moteur numérique et technologique ». Déjà, elle a prouvé, avec Genesis, qu'elle ne se contente pas de consommer la technologie mais joue également sa partition en étant créatrice de solutions africaines pour l'Afrique et le monde.

Notons qu'en plus de s'ériger en « pays solution » dans l'innovation et la tech, la RDC récidive au niveau de la transition numérique. Pour le président du collège de l'ARPTC, Christian Katende, il ne fait aucun doute que la participation à Osiane s'est révélée un franc succès. Et qui plus est, l'opportunité offerte par la « DRC DAY » a servi à mettre sous les projecteurs le rôle de la RDC entant que « pilier stratégique du développement national ».

C'était le lieu de souligner que le gouvernement s'attèle, tant que faire se peut, à assurer « le renforcement de l'infrastructure numérique, moderniser l'administration publique (e-gouvernement), digitaliser les services essentiels (éducation, santé, agriculture) et garantir l'inclusion numérique sur l'ensemble du territoire ».