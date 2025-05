Cameroun: Ndjangui deuxième édition - Le lancement a eu lieu le 26 mai 2025 à Yaoundé

La résidence de l'ambassadeur de Belgique au Cameroun son excellence Alain Leroy a servi de cadre ce 23 mai 2025 au lancement du projet théâtral « Njangui » par le réseau EUNIC et ses partenaires. À partir du 26 mai 2025 à l'école primaire française Fustel de Coulanges 14h, 27 mai mosquée d'Essos à Yaoundé à 16h, 28 mai à Ebolowa au quartier centre-ville boulangerie Deli à 15h30, 29 mai Yaoundé au quartier Tongolo complexe scolaire bilingue la Marfée à 10h la fin de ce festival sera à Obala quartier Mboa entrée place des fêtes à 15h30.

En présence du chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun et en Guinée équatoriale, l'ambassadeur de l'Italie et plusieurs autres personnalités du corps diplomatique, la troupe théâtrale s'est produite en petit nombre d'acteurs pour donner une idée de ce qui sera fait dans les prochains jours.

Le terme Njangui désigne un groupe de personnes qui se met ensemble pour résoudre leurs problèmes quotidiens. Ce changement permet de faire certains sacrifices et de souffrir pour mieux se prendre en charge.

Ndjangui dans la représentation théâtrale se produit dans les espaces ouverts au public. C'est non payant ouvert à tout le monde. Les acteurs transmettent des messages aux populations. L'espace libre en plein air symbolise la gratuité, le rassemblement, la solidarité et permet aux gens de mieux vivre en communauté.

Cette année, Ndjangui va sillonner les écoles primaires, les places de marché, certains grands carrefours avec 20 acteurs du Cameroun, France, Italie et de l'Allemagne. Tout ceci pendant 5 jours, la pièce théâtrale sera jouée, au bonheur du public. Cette fusion des acteurs de différentes nationalités permet le brassage culturel et le renforcement des liens.

Raphaël Mouchangou coordonnateur des activités culturelles à l'institut Goethe du Cameroun : « Il faut dire que c'est une victoire que le projet connaissent une deuxième phase puisque la première phase qui s'est très bien déroulée était partie pour s'arrêter là et nous avons essayé avec tous les partenaires de donner une deuxième vie à ce beau projet, beau parce qu'il rassemble des créativité du Cameroun d'Europe et nous avons tapé à plusieurs portes.

Nous avons réactivé tous les réseaux potentiellement intéressés par le projet et aujourd'hui le projet existe, le projet existe et permet à près de 30 personnes de pouvoir travailler à un projet qui symboliquement est puissant sur un projet de théâtre qui va profiter à différentes communautés. de Yaoundé, Obala et d'Ebolowa c'est même le socle de la culture, la culture existe pour les hommes et par les hommes.

Donc il faut pouvoir créer un projet qui crée d'abord le pont entre les hommes d'ici et ceux d'ailleurs, c'est à dire les Européens France Allemagne Italie Espagne Belgique et le Cameroun, c'est un premier pont qui est extrêmement grand, extrêmement important, c'est d'ailleurs l'une des missions... je l'ai dit le projet va voyager au-delà de Yaoundé et va sur la base de l'idée du Ndjangui qui est d'abord l'idée du partage entre les hommes et de la solidarité qui va donc distiller cette année, parler comme certains d'ici cette bonne nouvelle.

Les écoles cette année parce que nous avons constatée au terme de la première création que cette pièce s'adresse prioritairement au public jeune donc nous avons donc une idée au-delà de se dire que nous allons avoir des enfants dans la rue, on a eu l'idée d'aller chez les enfants... »

S.E Chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun et auprès de la Guinée Équatoriale Jean-Marc Chataigner : « C'était un magnifique événement spontané qui était très émouvant parce que les artistes camerounais, européens ont créé de l'émotion, ils ont réussi à faire jouer ensemble des personnes qui étaient dans cette salle... il va falloir aussi qu'ils aillent ailleurs qu'ils aillent en Europe en quelque sorte... qu'ils rencontrent le public que les gens participent comme on a participé ce soir et qu'on se reconnaissent dans ce spectacle... il y a des soucis économiques et des soucis et sociaux, il y a l'emploi, il y a beaucoup de choses et le festival ce moment de d'échange peut être un moment d'oublier tout ça d'oublier ces soucis et j'espère que ce festival en allant à la rencontre des gens qui leur permettra notamment aux enfants notamment nos familles aux mamans grand-maman d'oublier leurs soucis... »