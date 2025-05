Congo-Kinshasa: Gbadolite - Les journalistes du Nord-Ubangi décidés de lutter contre la désinformation

Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de l'atelier organisé le weekend par l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, en faveur des professionnels des médias.

Des professionnels des médias de Gbadolite et du territoire de Mobayi Mbongo, dans la province du Nord-Ubangi, ont pris part, le weekend dernier, à un atelier sur le rôle des médias dans la lutte contre la désinformation. Ces travaux ont été organisés par l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), en partenariat avec la sous-section de l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC), grâce à l'appui de la Fondation nationale pour la démocratie dans le cadre du projet intitulé « Renforcer les capacités des médias indépendants durant la période post-électorale en RDC ».

A l'ouverture solennelle de ces assises, le ministre provincial de l'Intérieur sortant et représentant du gouverneur de province, Didier Alawe Mando, a salué cette initiative de l'Olpa, qui vise à encourager la vérification des faits et s'assurer de l'exactitude des faits présentés dans les organes de presse locaux. Le point focal de l'UNPC Nord-Ubangi, Mbomi-Ndoba Caroline, qui a tablé sur l'historique et la problématique de la liberté des médias dans la province, a relevé les contraintes auxquelles les journalistes locaux font face.

Elle a estimé que les professionnels des médias de cette partie du pays sont abandonnés à leur triste sort, sans matériel de travail adéquat, sans activité de renforcement des capacités et autres. Le rédacteur en chef de radio Liberté Gbadolite a, quant à lui, exposé sur la genèse des médias dans le Nord-Ubangi.

Alors que Léon Bwazumo, chef de Division de la Communication et médias, a présenté la cartographie des radios et agences de presse dans le Nord-Ubangi, qui compte près d'une trentaine des médias. Emmanuel Momotoy Lokokwa, enseignant à l'Institut supérieur des sciences commerciales de Gbadolite, a parlé sur l' "impact de l'intelligence artificielle et de la désinformation sur les organes de presse de la province".

Après avoir défini plusieurs concepts liés aux nouvelles technologies de l'information, il a relevé que de nombreux médias classiques tels que la télévision, la presse écrite et la radio sont passés aux formats en ligne. Et pour lui, les médias du Nord-Ubangi devraient s'adapter à ce nouveau mode de vie de la presse traditionnelle pour avoir de la place.

Face à la sursaturation de l'information diffusée grâce à l'influence des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, a-t-il admis, les médias du Nord-Ubangi doivent admettre que le lecteur a besoin d'être fourni en information de meilleure qualité et en moindre quantité. Cela veut dire, selon cet enseignant, que le lecteur en ligne exige des informations plus analytiques avec une approche plus approfondie et plus professionnelle.

Pour clôturer le panel d'exposés, le président du cadre de concertation provinciale de la société civile, Taima Zalo Nyindu Tailor, a fait le bilan des actions menées par cette structure dans l'accompagnement des médias locaux pour lutter contre la désinformation. Les participants scindés en groupe de travail ont fait plusieurs recommandations.