En République Démocratique du Congo, certaines personnes malintentionnées et manipulées font circuler pas mal d'affabulations et des contre-vérités sur les réseaux sociaux, dans le but de jeter en pâture l'honneur des personnalités congolaises respectables. C'est le cas du Professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli, Rapporteur de l'Assemblée nationale, qu'une certaine armée numérique accuse sans preuve d'avoir reçu une grosse enveloppe pour « décourager les membres de la Commission spéciale mise en place par le bureau pour examiner le réquisitoire du Procureur Général afin d'obtenir l'autorisation de poursuite contre le Ministre de la Justice, Constant Mutamba ».

Pour ne pas laisser prospérer une telle fakenews, nous avons contacté un membre de la Cellule de communication de l'Assemblée nationale, qui nous fournis quelques clarifications sur la procédure à suivre par l'Assemblée nationale pour statuer sur le réquisitoire du PGR visant un membre du Gouvernement, en l'occurrence le cas du ministre Constant Mutamba.

« D'emblée, il faut dire que le Rapporteur de l'Assemblée nationale ne joue aucun rôle dans la procédure d'autorisation de poursuite visant un membre du Gouvernement.

Et pour le cas du réquisitoire du Procureur près la Cour de Cassation visant le ministre de la justice, Constant Mutamba, la procédure est totalement contrôlée par la plénière de l'Assemblée nationale.

En effet, les membres de la commission spéciale, chargée de statuer sur cette requête, sont désignés par les différents groupes parlementaires.

La mise en place du bureau de la Commission se fait par les membres eux-mêmes, par vote.

Le Rapport sera voté par les membres de la commission et sera soumis à la plénière pour débat et son vote se fait à la majorité absolue par la plénière, donc plus au moins 251 députés sur le 500 que compte la chambre basse du Parlement », a expliqué notre source.

Comme on le voit, le Rapporteur de l'Assemblée nationale, le Professeur Jacques Djoli, n'y joue aucun rôle dans cette procédure et cette histoire d'enveloppe lui remise par Constant Mutamba n'est qu'une invention de ses détracteurs, pour tenir son image.

« C'est une entreprise vouée à l'échec », a conclu notre interlocuteur, qui réaffirme haut et fort que « le Professeur Jacques Djoli est une personne intègre porteuse des valeurs qui, dans son parcours tant scientifique que politique, n'a jamais brillé par ce genre des combines qu'il a toujours combattues avec fermeté ».