Sénégal: Transformation numérique des entreprises - Orange Business lance la solution digitale Digicaisse

Dans le cadre de sa mission d'accompagnement de la transformation numérique des entreprises, Orange Business lance officiellement Digicaisse, une application mobile innovante pensée pour répondre aux besoins spécifiques des commerçants et acteurs du secteur informel au Sénégal.

Selon un communiqué de presse, aujourd'hui, la majorité des commerçants rencontre des difficultés liées à leur comptabilité, à la gestion de leurs stocks, de leurs créances et à l'accès au financement. Digicaisse, explique-t-on, est conçue pour lever ces obstacles et leur permettre de piloter leur activité de manière simple, intuitive et efficace. Ce lancement concrétise un partenariat noué avec la Startup Proboutik, lauréate 2022 du concours Orange Fab et dont le Cto Abdoulaye Faye est un Alumni de l'école de codage de Sonatel.

Selon le communiqué, Digicaisse se distingue par sa dimension inclusive, qui permet même aux utilisateurs non-lecteurs de gérer leur activité grâce à un système audio intégré. Cette fonctionnalité unique démocratise l'accès aux outils numériques en tenant compte de la diversité des profils et des niveaux d'alphabétisation des utilisateurs.

Accessible sur mobile, l'application permet la gestion en temps réel des ventes, achats et stocks, le suivi automatique des créances et paiements, la génération d'états financiers fiables et exploitables, une interface simple et intuitive, avec des notifications audios pour guider l'utilisateur.

«Un levier pour développer l'inclusion numérique Au-delà de la simple digitalisation des tâches quotidiennes, Digicaisse constitue un véritable levier de croissance pour les commerces. En leur permettant de produire des documents financiers fiables, elle facilite l'accès aux financements auprès des institutions bancaires et de microfinance », lit-on dans le document.

Le lancement de la solution Digicaisse illustre l'engagement de Sonatel à accompagner l'écosystème des startups sénégalaises et à co-construire avec elles des solutions à fort impact pour accélérer la digitalisation des entreprises du Sénégal, quel que soit leur secteur d'activité, et répondre efficacement aux besoins du tissu économique local et sous-régional. Ceci en parfaite cohérence avec la vision stratégique du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, matérialisée dans le New Deal Technologique qui vise à utiliser le numérique comme levier d'accélération pour l'ensemble des secteurs d'activités. Orange Business, en tant qu'acteur engagé du numérique, entend jouer un rôle majeur dans cette dynamique.