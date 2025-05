Congo-Kinshasa: Disponibilité des carnets d'items des épreuves certificatives à Goma et Bukavu malgré l'occupation rebelle

Les carnets d'items des épreuves certificatives, notamment l'examen d'État et l'Examen national de fin d'études primaires (ENAFEP), sont disponibles depuis ce week-end dans les villes de Goma et Bukavu, respectivement chefs-lieux des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

À Bukavu, l'inspection provinciale de la province éducative Sud-Kivu 1 a confirmé la réception de carnets d'items des épreuves certificatives, malgré un contexte sécuritaire fragile. Le calendrier scolaire prévoit le déroulement de cette session à partir du 2 juin prochain. Ces examens se tiendront dans un contexte particulier au Sud-Kivu, marqué par l'occupation de plusieurs localités, y compris le chef-lieu provincial, par les rebelles de l'AFC/M23 depuis plusieurs mois.

Par ailleurs, les activités scolaires sont suspendues dans certaines écoles, non seulement en raison de l'insécurité, mais aussi à cause de la grève des enseignants, qui réclament le paiement de leurs salaires impayés depuis l'occupation rebelle.

L'acheminement des carnets d'items des épreuves hors session de l'examen d'État à Bukavu rassure les candidats finalistes de la province éducative Sud-Kivu 1, longtemps incertains quant à la tenue de ces examens, en raison de la rupture des liens administratifs entre Kinshasa et une grande partie de la province, selon des sources locales.

Le directeur provincial de l'Enseignement au Sud-Kivu a indiqué que le transport des malles contenant ces items, a été rendu possible grâce à l'appui de leurs partenaires, l'UNICEF et l'ONG World Vision. L'UNICEF a assuré le transport depuis Kinshasa via Béni et Goma jusqu'à Bukavu, tandis que World Vision se chargera de la distribution vers les centres d'examen des territoires d'Idjwi, Kalehe et Burhale à Walungu.

Cependant, certaines écoles restent fermées en raison de la grève des enseignants, notamment dans le territoire de Mwenga, où ces derniers exigent le paiement des arriérés de quatre mois de salaire.

Des items également disponibles à Goma

Comme à Bukavu, les malles contenant les carnets d'items des épreuves certificatives sont arrivées dans la ville volcanique de Goma depuis le dimanche 25 mai. Leur acheminement a également été rendu possible grâce au soutien de l'UNICEF, qui les a remis aux autorités provinciales dans les zones occupées.

Toutefois, dans une partie du territoire de Rutshuru, à une semaine du début de cette session préliminaire des EXETA 2025, certains élèves expriment leur inquiétude face à l'instabilité sécuritaire. Ils déplorent les conditions difficiles de préparation aux examens, alors que des combats opposent depuis quelques jours les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo.

Inquiets pour la sécurité de leurs enfants, les parents des candidats finalistes appellent au renforcement des mesures de sécurité, notamment dans la chefferie de Bwito, où des affrontements récurrents entre rebelles, Wazalendo et FDLR provoquent des déplacements massifs de populations.

Ces épreuves hors session débuteront le 2 juin et se poursuivront jusqu'au 9 juin, conformément au calendrier scolaire.