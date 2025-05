Malawi: La Bourse du Malawi encourage la cotation des PME par l'intermédiaire de la plateforme EDGEx

TLDR

Le Malawi Stock Exchange (MSE) redouble d'efforts pour attirer les petites et moyennes entreprises (PME) sur sa plateforme Enterprise Growth and Development Exchange (EDGEx), en positionnant la cotation publique comme une voie stratégique vers le financement et la croissance à long terme.

S'exprimant lors d'un symposium sur le financement des PME à Blantyre, James Kamwachale Khomba, président du conseil d'administration de MSE, a exhorté les PME à considérer la cotation en bourse comme un outil d'accès au capital et de croissance institutionnelle. EDGEx, anciennement Alternative Capital Market, cible les PME avec des exigences de cotation plus légères que celles du marché principal.

M. Khomba a indiqué que six entreprises actuellement en incubation devraient être cotées d'ici juin ou juillet. Toutefois, les obstacles de gouvernance - en particulier la réticence à céder une participation de 25 % - restent une barrière.

Key Takeaways

Le Malawi positionne ses marchés de capitaux comme un catalyseur clé de l'expansion des PME par le biais de la plateforme EDGEx remaniée. Bien que la résistance à la dilution de la propriété persiste, les dirigeants de TPE soutiennent que la cotation en bourse offre aux PME un financement durable et une voie vers l'échelle, de la même manière que les entreprises mondiales ont tiré parti des marchés boursiers.

Soutenue par des institutions comme la MAIIC, qui fournit des fonds propres, des quasi-fonds propres et des garanties, l'initiative est alignée sur des objectifs économiques plus larges : soutenir la production locale, la création d'emplois et la valeur ajoutée. EDGEx offre une alternative aux prêts à taux d'intérêt élevé, mais son succès dépendra de l'apaisement des problèmes de gouvernance et du renforcement de la confiance entre les investisseurs et les PME.