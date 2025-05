Nigeria: La Banque mondiale s'attend à ce que l'inflation au pays atteigne 22 % en 2025

TLDR

L'inflation au Nigeria devrait s'établir en moyenne à 22,1 % en 2025, la politique monétaire rigoureuse de la Banque centrale commençant à stabiliser les prix et à rétablir la confiance des investisseurs.

Les pressions inflationnistes restent élevées en raison de la suppression des subventions, des réformes des taux de change, des coûts logistiques et énergétiques et des perturbations de l'approvisionnement alimentaire.

La Banque mondiale a déclaré que l'inflation, bien qu'encore élevée, commence à ralentir à mesure que la Banque centrale du Nigeria (CBN) ancre les attentes grâce à un resserrement monétaire soutenu.

Selon le dernier Nigeria Development Update (NDU) de la Banque mondiale, l'inflation au Nigeria devrait s'établir en moyenne à 22,1 % en 2025, alors que la politique monétaire rigoureuse de la Banque centrale commence à stabiliser les prix et à rétablir la confiance des investisseurs.

Le rapport semestriel, intitulé "Building Momentum for Inclusive Growth", souligne l'amélioration des indicateurs macroéconomiques - croissance, recettes et équilibre budgétaire - mais note que les pressions inflationnistes restent élevées en raison de la suppression des subventions, des réformes du taux de change, des coûts logistiques et énergétiques, et des perturbations de l'approvisionnement en denrées alimentaires.

La Banque mondiale indique que l'inflation, bien qu'encore élevée, commence à ralentir à mesure que la Banque centrale du Nigeria (CBN) ancre les attentes grâce à un resserrement monétaire soutenu. Le rapport indique également que l'économie nigériane a progressé de 4,6 % au quatrième trimestre 2024, portant la croissance annuelle à 3,4 % - sa plus forte performance non-COVID depuis 2014. Le déficit budgétaire du Nigéria s'est réduit à 3,0 % du PIB en 2024, contre 5,4 % en 2023, grâce à une mobilisation accrue des recettes.

Key Takeaways

L'amélioration des perspectives fiscales et macroéconomiques du Nigeria offre aux décideurs politiques la possibilité de réaffecter les ressources aux priorités de développement. Avec des recettes qui atteignent 11,5 % du PIB et un déficit qui se réduit, la Banque mondiale recommande vivement d'investir dans le capital humain, la protection sociale et les infrastructures afin de combler les principaux écarts de développement. Si des secteurs comme les TIC et la finance sont en pleine croissance, ils ne génèrent pas d'emplois à grande échelle.

Le rapport préconise une stratégie de croissance axée sur le secteur privé, soutenue par l'amélioration des infrastructures, l'accès au financement et des réformes ciblées dans l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services. Une maîtrise durable de l'inflation reste cruciale. À mesure que la stabilité monétaire s'installe, l'accent doit être mis sur une croissance inclusive qui permette de relever les défis structurels du Nigeria en matière d'emploi et de pauvreté.