Egypte: Bonyan prévoit de s'introduire en bourse sur l'Egyptian Exchange au deuxième trimestre

TLDR

Bonyan for Development and Trade prévoit de procéder à une première offre publique de vente (IPO) sur l'Egyptian Exchange (EGX) au cours du deuxième trimestre 2025, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions du marché. L'introduction en bourse comprendra une vente secondaire d'un maximum de 551,33 millions d'actions ordinaires, représentant 33,33 % du capital social de la société.

L'offre comprendra à la fois une tranche institutionnelle pour les investisseurs qualifiés et une tranche de détail, à prix égal. Sky Realty Holding Limited est l'actionnaire vendeur. Les documents réglementaires, y compris l'avis de souscription publique (PSN), sont actuellement examinés par l'autorité égyptienne de régulation financière (FRA).

CI Capital Investment Banking et Arqaam Capital agissent en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livres. Mubasher Capital Holding sera l'agent de placement et Maatouk, Bassiouny et Hennawy fourniront des conseils juridiques. Le président exécutif Shamel Aboul Fadl a déclaré que l'introduction en bourse permettra à Bonyan de tirer parti du marché sous-exploité de l'investissement immobilier en Égypte et de renforcer sa stratégie de croissance.

Key Takeaways

Le projet d'introduction en bourse de Bonyan vise à débloquer de nouveaux capitaux pour l'expansion tout en offrant aux investisseurs publics un accès au marché égyptien de l'immobilier commercial. Cette opération est l'une des plus importantes introductions en bourse prévues en Égypte pour 2025 et pourrait revitaliser les marchés de capitaux locaux dans le cadre d'une réforme économique plus large.

En monétisant une partie des avoirs de Sky Realty, la transaction pourrait également améliorer la liquidité et le flottant, ce qui est essentiel pour la performance après l'introduction en bourse. En cas de succès, la cotation de Bonyan soutiendrait ses ambitions d'élargir son empreinte immobilière et de renforcer sa position de leader sur le marché de la vente au détail et de la promotion immobilière commerciale.