Nigeria: Les entreprises nigérianes cotées en bourse déclarent 1,1 milliard d'euros de dividendes pour l'année 2024

TLDR

Les entreprises cotées à la Nigerian Exchange Limited (NGX) ont déclaré un total de ₦1,1 trillion (plus de 694 millions de dollars) de dividendes en 2024, avec ₦1 trillion déjà payé aux actionnaires, selon la Securities and Exchange Commission (SEC).

Le directeur général de la SEC, le Dr Emomotimi Agama, a déclaré que les paiements reflètent la confiance accrue des investisseurs et l'amélioration des performances des entreprises. Il a ajouté que la commission avait approuvé 3,68 billions d'euros de nouvelles émissions de capitaux en 2024, les actions dominant avec 3,62 billions d'euros, et 59,82 milliards d'euros d'instruments à revenu fixe.

De janvier à avril 2025, la SEC a approuvé de nouvelles émissions d'une valeur de 446,38 milliards d'euros, dont 265,90 milliards d'euros de titres à revenu fixe et 180,48 milliards d'euros d'actions. En ce qui concerne les fusions et acquisitions, la SEC a approuvé 11 transactions d'une valeur de 320,36 milliards d'euros en 2024, y compris l'acquisition de Guinness Nigeria Plc par N Seven Nigeria Ltd. pour 103,7 milliards d'euros et le plan d'arrangement de 105 milliards d'euros de Flour Mills of Nigeria Plc.

Points clés à retenir

Le dividende de 1,1 billion d'euros déclaré en 2024 souligne le nouvel élan des marchés financiers nigérians. Parallèlement aux fortes émissions d'actions et aux transactions actives, la tendance reflète un changement vers une plus grande liquidité du marché et une plus grande valeur pour les actionnaires. La restructuration des entreprises - y compris les rachats et les consolidations - est le signe d'un alignement stratégique plus profond, en particulier dans les secteurs des biens de consommation, de l'industrie et des services financiers.

La croissance des fonds communs de placement s'accélère également. Au quatrième trimestre 2024, les fonds communs de placement enregistrés étaient au nombre de 184, avec plus de ₦3,84 trillions d'actifs nets et 800 000+ détenteurs de parts. Combinés aux ₦4,69 trillions de portefeuilles gérés par des particuliers, les actifs totaux sous gestion dépassent désormais ₦8,53 trillions, gérés par 82 gestionnaires d'actifs. Ces développements soulignent le rôle croissant de la gestion de fonds professionnels dans la formation de capital et la participation des investisseurs, ouvrant la voie à une plus grande inclusion financière et à une croissance plus large du marché des capitaux.