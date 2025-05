Ouganda: Les propos du fils du président qui ont fait réagir l'Allemagne

L'Allemagne a jugé lundi « absurdes » les allégations des autorités ougandaises accusant son ambassadeur d'être « engagé dans des activités subversives » dans le pays.

Dans un message sur son compte X, Muhoozi Kainerugaba, fils et présumé héritier politique du président Yoweri Museveni, a affirmé que son pays a « quelques problèmes avec l'actuel ambassadeur allemand » Matthias Schauer, ne le jugeant « absolument pas qualifié pour être en Ouganda ».

M. Schauer, ambassadeur dans ce pays depuis 2020, a été particulièrement visé par l'armée ougandaise, qui a accusé certaines missions diplomatiques européennes de soutenir des « groupes négatifs et traîtres », dans un communiqué publié vendredi 23 mai. Dans la foulée, Kampala a annoncé suspendre toute coopération militaire avec l'Allemagne.

L'Allemagne juge « absurdes » les accusations contre son ambassadeur

« Les allégations de l'armée ougandaise sont absurdes et sans fondement », a réagi lundi 26 mai la porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Kathrin Deschauer lors d'une conférence de presse. « Nous les rejetons catégoriquement ». Selon la porte-parole, « il n'existe aucune coopération militaire formelle avec l'Ouganda », donc il n'y a « rien à dénoncer ».

Kristof Titeca, enseignant-chercheur spécialiste de la politique ougandaise, n'y voit qu'une énième signe de l'impunité dont bénéficie Muhoozi Kainerugaba. « D'une part, le gouvernement ougandais s'est toujours défendu en disant qu'il tweete tout cela à titre personnel, "ce n'est pas notre position en tant qu'État". D'autre part, il est le chef de l'armée ougandaise et, plus important encore, il est aussi une figure politique importante. Il est le fils du président Museveni et beaucoup le voient comme un futur président... Il est devenu presque intouchable à ce stade », explique Kristol Titeca.

Ce n'est pas la première fois qu'il est la cible des représentants nationaux, et ce sur quoi l'ambassade d'Allemagne et son ministère des Affaires étrangères semblent parier, c'est qu'il se passera la même chose que la dernière fois : l'affaire va s'essoufler. Exactement comme cela s'est produit lorsqu'il a adressé des tweets similaires à l'ambassadeur des États-Unis. Sans oublier que la politique ougandaise est très intense en ce moment, et les choses évoluent très rapidement. Alors l'ambassade allemande semble avoir parié sur le fait qu'un autre scandale éclatera.