Sénégal: 'Retour au cinéma Vox', un film sur la restauration et l'ouverture des salles de cinéma (réalisatrice)

Saint-Louis — Le film "Retour au cinéma Vox" est un film d'amour et d'amitié aux accents politiques, portant notamment sur la restauration et l'ouverture des salles de cinéma au Sénégal et en Afrique, estime sa réalisatrice d'origine saint-louisienne, Amina Awa Niang.

"Mon film « Retour au cinéma Vox » est un film que j'ai produit en 2024 à Saint-Louis, avec Louis Camara et Djibril Sy, deux figures emblématiques de la culture saint-louisienne", a-t-elle déclaré.

La réalisatrice, productrice et entrepreneure culturelle s'entretenait avec des journalistes, en marge d'une série de projections de quatre courts métrages à l'amphithéâtre de l'UFR Civilisations, religions, arts et communication (CRAC) de l'université Gaston Berger (UGB), dimanche, dans le cadre de l'édition 2025 de la Journée de l'Afrique.

"Samedi Cinéma" de Mamadou Dia, "Beutset" (L'Aurore) d'Alicia Mendy, "Less Waxul" de Yoro Mbaye sont les courts métrages projetés lors de cette manifestation, avec "Retour au cinéma Vox" d'Amina Awa Niang.

"Retour au cinéma Vox" est "un film d'amour, un film d'amitié mais aussi un film politique sur la restauration et l'ouverture des salles de cinéma au Sénégal et en Afrique", a-t-il indiqué lors de la projection de son film à l'UGB, afin de le commenter avec le public.

Elle a également salué "les énormes avancées" enregistrées par l'industrie cinématographique, surtout sur le plan national, soulignant toutefois qu'il reste des choses à améliorer à Saint-Louis "surtout pour cette nouvelle génération aspirante de cinéastes".

La réalisatrice a de même évoqué quelques problématiques auxquelles les femmes cinéastes sont confrontées, dont le manque de financement et d'autres problèmes d'ordre social.

Amina Awa Niang est la fondatrice de "L'Écran du fleuve", une association de cinéma basée à Saint-Louis et oeuvrant pour la démocratisation des images, la formation, la production et le rayonnement économique et culturel de la zone Nord à travers le septième art.