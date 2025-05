Sénégal: Un salon de la pêche et de l'aquaculture pour le développement durable du secteur

Dakar — La première édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal, qui se tient à Dakar, ambitionne de contribuer au développement durable du secteur de la pêche et de l'aquaculture moderne au Sénégal.

Cette première édition, ouverte lundi, veut s'aligner sur la vision d'une "économie bleue" prônée par le gouvernement à travers une plateforme d'échanges, de formation, d'innovation et de partenariat, a expliqué l'organisateur de cet événement, Matar Kane.

Le thème de l'événement prévu pour deux jours, porte sur "Valorisation des produits halieutiques et préservation de la biodiversité aquatique pour une économie bleue tel que stipulé par le référentiel Sénégal 2050".

"Le Salon servira de plateforme aux parties prenantes pour discuter des défis, partager des connaissances et explorer les opportunités au sein du secteur, et s'inscrit dans les engagements du Sénégal en faveur de l'économie bleue et de la sécurité alimentaire", a-t-il ajouté lors de la cérémonie d'ouverture.

Selon M. Kane, la pêche et l'aquaculture représentent des "piliers essentiels" de l'économie sénégalaise, "assurant à la fois emploi, revenus, alimentation et devises".

Il a rappelé que la pêche "contribue à hauteur de 3,2% du PIB national, fournit plus de 53 000 emplois directs et plus de 500 000 emplois surtout dans la pêche artisanale et la transformation".

Le secrétaire permanent de la Commission sous-régionale de la pêche, Khallahi Brahim, s'est réjoui de la tenue de ce salon, "une occasion pour faire connaître les produits halieutiques de la sous-région de manière générale".

"Nos pays ont décidé, en 1985, de se réunir, de se regrouper en une Commission sous-régionale des pêches pour faire face à des enjeux extrêmement importants, tels que les changements climatiques, la surcapacité des pêches, l'expansion de la pêche illicite non déclarée et non réglementée", a rappelé M. Brahim.

Il appelle à des concertations pour trouver des politiques capables d'avoir un impact pour toutes les parties prenantes.