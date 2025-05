Congo-Brazzaville: Reggae - Conquering Lions s'est donné en concert à l'IFC de Brazzaville

Le concert musical offert par le groupe Conquering Lions, le 24 mai, à l'Institut français du Congo(IFC) de Brazzaville, dans le cadre du festival Mboté Bob, a été un grand succès et le public se souviendra longtemps de cette soirée.

Originaire de Pointe-Noire, le groupe Conquering Lions connaît actuellement une ascension fulgurante. Ce groupe s'est produit le week-end dernier à l'IFC de Brazzaville dans le cadre du festival Mboté Bob au cours duquel il a livré une prestation de haute qualité, impressionnant le public par son talent et sa passion. Les musiciens du groupe Conquering Lions ont profité du moment pour célébrer la richesse de leur catalogue, incluant des chansons qui ont marqué leur carrière.

L'ambiance était électrique, piano et batterie ainsi que cuivre se mêlent à la voix des musiciens pour mettre en transe le public. Pendant ce concert, le groupe Conquering Lions a entraîné les mélomanes dans une cadence endiablée. Le groupe a aussi l'habitude de permuter le reggae traditionnel au reggae bantu. Ce qui est sûr, ce groupe voyage dans le temps et le public le suit avec bonheur. Le concert a été une occasion pour le public de se détendre, de partager un moment de plaisir avec d'autres passionnés du reggae et de vivre des émotions fortes.

Maître dans le domaine du live, le groupe a fini par éblouir les spectateurs qui sans nul doute se souviendront longtemps de cette soirée. Et comme toujours, Patrick Bikoumou, leader et chanteur principal du groupe, déboule avec de l'énergie à revendre, le rythme dans la peau, il accroche tout de suite le public.

Doté d'une voix exceptionnelle, le rasta aux dreadlocks et à la barbe grisaille a enchaîné des chansons qu'il compose sur un rythme très actuel. Son dialogue avec le public a séduit et totalement charmé les spectateurs qui en redemandaient encore même après avoir quitté la scène. La bête de scène, Patrick Bikoumou, a fait lever le public qui tapait frénétiquement les mains avec lui. C'est presque irréel et le public était totalement sous le charme de cet artiste hors du commun qu'il ne voulait plus laisser partir. Dans la foule, un spectateur s'est écrié : « Revenez l'année prochaine ».

Notons que pendant ce concert, le groupe Conquering Lions était incroyable et les spectateurs ont été captivés par sa musique. Enthousiaste, le public a contribué à une ambiance énergique et festive qui a duré tout au long du concert.