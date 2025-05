Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 mai 2025

revue de presse

Ouverture des Assemblées annuelles de la BAD : 102 milliards de dollars d’aide accordés à l’Afrique

A l’ouverture officielle des Assemblées annuelles de la Banque africaine de Développement, le président sortant de la BAD a révélé que l’institution avait agi énormément pour sortir l’Afrique de sa léthargie économique et sociale. Des investissements en 10 ans qui ont été la marque de fabrique de la direction sortante. Les présidents Ouattara, John Dramani, Asali Assoumani des Comores ont assisté à cette cérémonie d’ouverture et au panel présidentiel.

Selon le président Adesina Akinwumi, la BAD a investi 102 milliards de dollars durant ses 10 ans de magistère. Cela représente 46% du total des approbations de l’Institution depuis sa création en 1964, a noté Adesina. A l’en croire le total des décaissements de la BAD a augmenté en 10 ans pour atteindre 59 milliards de dollars, l’équivalent de la moitié de tous les décaissements de l’histoire de la Banque. (Source Afrimag)

Sénégal : le dialogue national s’ouvre ce matin

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye préside, ce matin, la cérémonie d’ouverture des concertations nationales, prévues du 28 mai au 04 juin. La rencontre, qui regroupe toutes les forces vives de la Nation, est susceptible de donner un nouveau souffle au paysage politique sénégalais.

Le Dialogue politique sur le système politique, qui s’ouvre ce mercredi 28 mai, est parti pour impulser de nouvelles dynamiques dans la vie politique sénégalaise. Après trois alternances démocratiques pacifiques au sommet de l’État (2000, 2012 et 2024), les forces vives de la nation vont engager, de nouveau, des discussions en vue d’apporter des modifications nécessaires au code électoral. (Source Le Soleil)

En Ethiopie, le Front populaire de libération du Tigré, architecte de la modernisation du pays, en voie de disparition

Pivot de la vie politique depuis 1991, le TPLF a été radié par la commission électorale. Un coup de massue pour cette organisation en crise depuis la mort du premier ministre Meles Zenawi en 2012.

Le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), parti emblématique de l’Ethiopie contemporaine, ne fait officiellement plus partie du paysage politique. Le 14 mai, il a été « radié » par la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE). Cette révocation fait suite à une première suspension appliquée en février, alors que le parti n’avait pas organisé d’assemblée générale, comme l’exige la loi électorale. (Source Lemonde Afrique)

Record d'endurance pour le nageur britannico-sud-africain Lewis Pugh

Le nageur sud-africain Lewis Pugh a établi lundi un nouveau record en faisant le tour de l'île de Martha's Vineyard au sud de Cape Cod, dans le Massachusetts, aux USA, en 12 jours à la nage, dans une eau à 8 degrés.Un périple de 100 kilomètres qui a été tout sauf un fleuve tranquille.

« Cela a été un long voyage, vraiment, 12 jours, de l'eau froide, des vents constants, des vagues et puis le fait de toujours penser à ce qu'il peut y avoir en dessous de moi, cela a été, cela a été une grande nage, une très grande nage », a déclaré le nageur.

Un défi à la faveur du 50 e anniversaire du film "Les Dents de la mer". Le nageur a déclaré qu'en 40 ans de carrière, cette nage a été l'une des plus difficiles. (Source Africanews)

Enlèvement du maire de Konna, dans le centre du Mali

Le maire de Konna, localité de la région de Mopti, dans le centre du Mali, a été enlevé le 25 mai 2025 par des hommes armés. C'est ce qu'ont confirmé à RFI de nombreuses sources locales. L'enlèvement d'Ousmane Kampo n'a pas été revendiqué, mais les sources jointes l'attribuent unanimement aux jihadistes du Jnim, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda.

Ousmane Kampo, surnommé « Naba », travaillait dans son champ de riz pour les préparatifs de l'hivernage, lorsque des hommes armés ont surgi et l'ont emmené avec lui.

Konna, comme plusieurs dizaines de localités du centre du Mali, avait conclu l'année dernière un accord local avec le Jnim, avec la bienveillance obligée des autorités et de l'armée, dont la présence et les opérations n'empêchent pas les jihadistes de contrôler de toujours plus larges pans du territoire. (Source RFI)

Transport aérien au Gabon : Afrijet dénonce la surtaxation des passagers

Face à la hausse spectaculaire des taxes aéroportuaires, la compagnie nationale Afrijet/FLYGABON tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué publié ce 27 mai 2025, l’opérateur aérien dénonce une fiscalité excessive qui étrangle le secteur et pénalise les voyageurs, appelant à une révision immédiate des prélèvements appliqués aux billets.

Alors que la haute saison touristique se profile, la décision unilatérale des autorités d’augmenter de 133 % la taxe de sûreté WZ fait l’effet d’un couperet pour les compagnies aériennes opérant au Gabon. Annoncée le 30 avril dernier sans concertation ni étude d’impact, cette mesure, censée entrer en vigueur dès le 1er juin 2025, alourdit considérablement la structure tarifaire des billets d’avion, déjà plombée par une fiscalité composite et peu lisible. (Source GabonMediaTime)

Tchad : N’Djaména abrite la 59ème réunion de l’UNSAC

Les travaux de la 59ème Réunion du Comité Consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale se tiennent du 26 au 30 mai 2025, à N'Djamena.

Au menu des discussions, "l'impact de la situation humanitaire en Afrique centrale". Les experts sont en conclave dans les locaux du ministère des Affaires Étrangères. Cette séance précédée de la réunion des points focaux, doit déboucher sur la production d'un rapport à examiner en session ministérielle, prévue pour le 30 mai prochain. (Source Journal du Tchad)

Nigéria : Dangote mise sur les exportations d’engrais pour générer 7 millions $ par jour

Aliko Dangote, figure emblématique du capitalisme nigérian, annonce que son groupe prévoit de générer jusqu’à 7 millions de dollars de revenus quotidiens grâce aux exportations d’engrais. Une ambition qui s’inscrit dans le contexte d’un Nigeria en quête de diversification économique et de devises fortes.

Lors d’une rencontre au siège de l’Autorité portuaire du Nigeria (NPA) à Lagos, Dangote a détaillé ses objectifs : atteindre 16 000 tonnes d’exportations d’engrais par jour, soutenues par une demande mondiale stable et des prix élevés. Cette stratégie, visant à faire du Nigeria un acteur majeur sur le marché des engrais, devrait permettre à Dangote Industries Limited (DIL) de devenir le principal fournisseur privé de devises du pays. (Source Africapresse)

Burkina Faso : Des futurs journalistes outillés en fact-checking

Au Burkina Faso, des étudiants en journalisme et communication relevant de trois établissements d’enseignement supérieur ont été outillés en vérification des faits (fact-checking) dans le cadre d’une formation organisée par la Fondation politique allemande Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) en collaboration avec FasoCheck, un organisme burkinabè de vérification des faits.

La formation a pour objectif d’outiller ces futurs professionnels des médias à détecter le faux du vrai dans un espace médiatique marqué par la montée des « fake news » (fausses informations) et de l’intelligence artificielle (IA), a indiqué la HSS. Elle a porté sur les enjeux du fact-checking, les outils de vérification des faits en ligne et hors ligne et les techniques de production d’articles de vérification, a-t-on ajouté. (Source imedia.net)

Roland-Garros : éliminée, Ons Jabeur fustige la programmation

La Tunisienne Ons Jabeur, 36e mondiale, a été éliminée dès le premier tour de Roland-Garros par Magdalena Fręch (26e) en deux sets (7-6, 6-0). Le Sud-Africain Lloyd Harris a également quitté le tournoi après sa défaite face au Russe Andrey Rublev (6-4, 4-6, 6-3, 6-1).

Après sa défaite, Jabeur a vivement critiqué les organisateurs et le diffuseur Amazon Prime, accusant la fédération de marginaliser le tennis féminin en excluant systématiquement les matchs féminins des sessions nocturnes, pourtant très suivies. (Source apanews)