Congo-Brazzaville: Majorité présidentielle - L'heure est à la restructuration

La coordination nationale de la Majorité présidentielle, qui s'est réunie le 27 mai à Brazzaville, a adopté les documents fondamentaux de la plateforme et validé l'adhésion du Mouvement pour la solidarité et le développement (MSD) de René Serge Blanchard Oba.

Dirigée par le président par intérim de la Majorité présidentielle, Pierre Moussa, la réunion du collège des présidents du 27 mai a été essentiellement consacrée à l'examen des documents relatifs à la restructuration de cette plateforme. « Nous avons adopté des documents fondamentaux, notamment les statuts et le règlement intérieur. Il s'agit donc pour le collège des présidents de la Majorité présidentielle de donner une nouvelle impulsion au fonctionnement de notre plateforme », a expliqué le président du Mouvement action et renouveau, Roland Bouity-Viaudo à l'issue de la réunion.

Selon lui, la Majorité présidentielle a renouvelé son soutien à l'action de son président, Denis Sassou N'Guesso, et s'est engagée à oeuvrer ensemble afin qu'elle puisse, dans un esprit de consensus, poursuivre son accompagnement et son soutien. « Nous nous sommes également engagés à soutenir le président de la République lors des prochaines consultations électorales. Nous avons eu le plaisir d'enregistrer la demande d'adhésion du MSD de Blanchard Oba, et cette demande a été validée et acceptée à l'unanimité par le collège des présidents », a-t-il conclu devant la presse.

Présidant la cérémonie d'ouverture, Pierre Moussa a rappelé aux participants que la conjoncture actuelle, tant sur le plan national qu'international, les interpellait tous. D'après lui, les aspirations du peuple évoluent, les défis se complexifient et les exigences en matière de gouvernance et de résultats ne cessent de croître.

« Face à cette réalité, notre devoir collectif est de nous renouveler sans cesse et de renforcer notre cohésion interne afin que cet instrument politique demeure crédible et efficace. De ce fait, la restructuration de la Majorité présidentielle ne doit pas être perçue comme une remise en cause, mais comme une opportunité historique de modernisation, de renforcement de notre organisation et de dynamisation de nos structures à tous les niveaux », a rappelé le président par intérim de la Majorité présidentielle.

Il a également rappelé que les documents adoptés sont le fruit d'un travail rigoureux mené par la commission mise en place par les partis membres de la coalition. Ils traduisent, a-t-il expliqué, l'ambition de la Majorité présidentielle d'unir davantage ses forces dans la diversité tout en implémentant un cadre de fonctionnement plus lisible, plus démocratique, plus proche de ses militants et des populations.

« ...Ce que nous construisons aujourd'hui, c'est la Majorité présidentielle de demain ; une majorité plus forte, mieux structurée, plus inclusive et préparée efficacement aux échéances futures dont l'élection du président de la République en 2026.

Notre famille politique, qui est appelée à participer à cette élection, se doit d'ores et déjà d'optimiser son organisation afin de se donner un maximum de succès pour poursuivre l'oeuvre de construction nationale en cours », a appelé le secrétaire général du PCT, réaffirmant son attachement indéfectible aux principes qui fondent l'engagement de la Majorité présidentielle, notamment le soutien au président Denis Sassou N'Guesso, ainsi que la quête constante d'une unité nationale et du progrès partagé.