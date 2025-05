Dakar — Le Sénégal a l'ambition d'être un "hub incontournable du nucléaire civil, du numérique et du spatial" en Afrique de l'ouest, a réaffirmé, mardi, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Abdourahmane Diouf, évoquant les atouts dont dispose le pays à travers l'Institut de technologie nucléaire appliquée (ITNA), rattaché à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

"Nous sommes en train d'identifier toutes les filières orphelines qui vont être nourris par le financement pour donner des bourses doctorales", a d'abord annoncé le ministre.

Selon Abdourahmane Diouf, cet engagement permettra de disposer dans les prochaines années "des ressources humaines de qualité, pour qu'on soit à la pointe du progrès en Afrique francophone en termes de recherche, d'innovation, du spatial et du nucléaire civil" .

Il prenait part à un séminaire de quarante-huit heures portant sur la promotion des applications pacifiques des technologies nucléaires et l'élaboration d'un plan stratégique pour l'année 2025 de l'Institut de technologie nucléaire appliquée.

Des experts nationaux et internationaux, des chercheurs et professionnels de divers secteurs prennent part à cette rencontre qui a pour parrain l'ambassadeur de la République de Corée à Dakar.

La principale finalité de ce séminaire réside dans sa volonté de démontrer que le nucléaire n'est pas exclusivement réservé au domaines militaire et énergétique, a-t-on appris des organisateurs. Ils ont relevé que le nucléaire peut bel et bien servir dans d'autres domaines comme l'industrie, l'agriculture, l'environnement et la santé.

"Le nucléaire peut nous valoir d'énormes satisfaction", a expliqué le ministre de l'enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation,

En cela, il a fait part de l'engagement des plus hautes autorités de faire de l'ITNA "le socle et l'emblème du nucléaire au Sénégal compte tenu de son potentiel et celui de ses acteurs".

Il a par ailleurs invité la République de Corée à travers son ambassadeur présent à la cérémonie, à une coopération avec le Sénégal dans le domaine du nucléaire de la même intensité que dans d'autres domaines comme l'agriculture.

"En travaillant ensemble, nous pouvons libérer tout le potentiel des applications nucléaires pacifiques pour le bénéfice de tous nos peuples", a martelé le diplomate coréen Hyuk-Woon Kwon.

Il a toutefois affirmé que son pays reste attentif aux propositions des partenariats de priorité, comme le Sénégal, pour renforcer et approfondir la coopération bilatérale dans le développement.

L'ambassadeur a également plaidé pour une actualisation de la gouvernance de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Cette perspective devrait aider à une meilleure prise en compte des besoins des pays en voie de développement dans le domaine nucléaire, a-t-il expliqué.