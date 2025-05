Soudan: Force conjointe - Les menaces et l'intimidation des milices à l'encontre des tribus visent principalement à entraîner leurs fils dans des batailles perdues d'avance

La Force conjointe des mouvements de lutte armée a déclaré qu'elle suivait les campagnes systématiques menées par la milice de soutien rapide pour terroriser et menacer les communautés, en particulier dans les régions du Kordofan et du Darfour. C'est ce qu'ont récemment montré le commandant en second de la milice et plusieurs de ses dirigeants dans des clips vidéo visant à remonter le moral de leurs milices effondrées, après les pertes successives qu'ils ont subies dans plusieurs batailles au Kordofan, au Darfour et à Omdurman.

Dans un communiqué publié au nom du porte-parole officiel de la Force conjointe, le colonel Ahmed Hussein Mustafa, le communiqué ajoute que les discours des chefs de milice comprenaient des menaces explicites envers les communautés, tentant de les dissimuler de l'avancée des forces armées.

La Force conjointe a affirmé que ces allégations sont des calomnies, des mensonges et de la désinformation sans fondement. La Force a indiqué qu'elle avait également suivi la campagne lancée par la milice par l'intermédiaire de ses responsables dans l'État de l'est-Darfour pour mobiliser les tribus sous prétexte de « mobilisation », affirmant clairement que la Force conjointe et les forces armées n'ont aucune animosité envers aucun groupe social ou tribal, mais que leur seul objectif est de vaincre la milice, connue pour ses meurtres, ses viols et ses vols, en plus de s'efforcer d'établir la sécurité, la stabilité et la paix dans tout le Soudan. La Force conjointe a juré de vaincre sans pitié quiconque oserait se tenir aux côtés de cette milice.