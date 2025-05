Algérie: Zerrouki insiste, à Jijel, sur le renforcement de la couverture des plages par les réseaux de téléphonie mobile et l'internet avant la saison estivale

Jijel — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a insisté, mardi à Jijel, sur la "nécessité de renforcer la couverture de tous les sites balnéaires du pays par les réseaux de téléphonie mobile et de l'internet 4G en prévision de la saison estivale 2025".

Le ministre a indiqué, dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans cette wilaya, que cette démarche vise à "assurer la sécurité des estivants, à faciliter l'intervention rapide des services de sécurité et de la Protection civile et à améliorer la qualité des services numériques fournis aux citoyens et aux estivants".

Appelant de nouveau les opérateurs de téléphonie mobile à "améliorer la qualité de la couverture et à augmenter la performance du réseau, notamment dans les zones côtières qui connaissent un afflux important de vacanciers durant l'été", M. Zerrouki a souligné "la nécessité d'une bonne coordination avec les autorités locales pour faciliter l'installation des antennes et des équipements techniques nécessaires".

Le ministre a fait savoir que son département ministériel "œuvre à accompagner le développement économique, à promouvoir l'inclusion financière et à accélérer la transformation numérique dans les différentes wilayas.

Il a également indiqué, à ce propos, que Jijel est "l'une des wilayas charnières au niveau national en raison de ses importants atouts, notamment son caractère éminemment touristique, ses zones industrielles et son port commercial figurant parmi les plus importants du pays".

Au cours de sa visite dans la wilaya de Jijel, le ministre a inauguré deux bureaux de poste dans les localités de Boucherka (commune de Taher), baptisé du nom du défunt Moudjahid Diabi Abdelkrim Benali, et dans la commune montagneuse de Chehna, baptisé du nom du défunt Moudjahid Bouanika Tahar.

Il a souligné, in situ, que l'État "ne ménagera aucun effort pour améliorer les prestations dues aux citoyens où qu'ils se trouvent".

Sid Ali Zerrouki, s'enquérant de l'état d'avancement des travaux de réalisation d'un nouveau bureau de poste dans la localité de Zouitna (commune de Chehna), doté d'un financement de plus de 9 millions de dinars et devant bénéficier à plus de 1.300 citoyens, a révélé qu'un concours national de recrutement pour Algérie Poste sera organisé "en cours de semaine".

Les candidats retenus bénéficieront d'un programme de formation d'une semaine, a-t-il ajouté.

Dans la commune d'El Aouana, M. Zerrouki a procédé à la mise en service de trois stations mobiles pour les opérateurs mobiles Djezzy (1 station) Ooredoo (2), et donné le feu vert au projet de raccordement de 27 stations de l'opérateur Ooredoo au réseau de fibre optique dans la région d'Afouzar.

Il a également présidé, à la cité Bouridah-Seddik (commune de Jijel), la mise en service d'un projet portant sur le remplacement du réseau cuivre par la fibre optique (1.980 ports).

Le ministre de la Poste et des Télécommunications a également rappelé, lors de cette visite, la mise en service de l'itinérance nationale pour les numéros d'appel d'urgence sur l'ensemble de l'autoroute Est-Ouest, ce qui permettra de passer des appels d'urgence via n'importe quel réseau de téléphonie mobile disponible. Un service, a affirmé M. Zerrouki, qui sera progressivement étendu à tous les axes routiers à travers le territoire national.