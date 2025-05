Algérie: APN - Le projet de loi sur la retraite reflète l'engagement de l'Etat à consacrer le caractère social de sa politique publique

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Bentaleb a affirmé, mardi à Alger, que le projet de loi relatif à la retraite s'inscrivait dans le cadre de "l'engagement de l'Etat à consacrer le caractère social dans ses politiques publiques" et à honorer ses engagements envers la catégorie des enseignants et des professeurs.

Répondant aux préoccupations des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) concernant le projet de loi complétant la loi 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, M. Bentaleb a précisé que ce texte "s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Etat algérien à consacrer le caractère social dans ses politiques publiques, et à honorer ses engagements envers la catégorie des enseignants et professeurs qui bénéficieront, en vertu de cet amendement, d'une réduction facultative de l'âge de la retraite de trois (03) années, soit 57 ans pour les hommes au lieu de 60, et 52 ans pour les femmes au lieu de 55".

Le ministre a souligné que le projet de loi "représente une partie d'une vision globale de la réforme du système de Sécurité sociale en Algérie, fondée sur les principes d'unification, de répartition et de solidarité entre générations, un système adopté par l'Algérie et qui a prouvé son efficacité au fil des années".

"Malgré les défis économiques mondiaux, l'Algérie continue de renforcer sa politique sociale à travers des décisions historiques, dont l'augmentation des salaires, la revalorisation des pensions et l'élargissement du dispositif de l'allocation chômage, ce dernier étant devenu désormais un mécanisme global pour l'intégration de plus de deux millions de jeunes sur le marché de l'emploi, et la formation de 600.000 bénéficiaires en vue de les qualifier et de les accompagner dans l'emploi et la création de micro-entreprises", a-t-il ajouté.

A cette occasion, il a rappelé que l'article 12 du statut particulier des fonctionnaires de l'éducation nationale "définit les catégories concernées par les avantages en matière de retraite, incluant les enseignants et professeurs du secteur de l'éducation nationale, ainsi que les corps d'inspection, les surveillants et les directeurs d'établissements éducatifs".

Concernant les modalités et procédures de départ à la retraite, le ministre du Travail a rassuré que les textes d'application "seront prêts dès l'adoption du projet et sa publication au Journal officiel, tout en prenant en compte tous les aspects organisationnels et procéduraux pour éviter tout dysfonctionnement dans le processus éducatif et garantir la continuité des activités pédagogiques dans de bonnes conditions".

En conclusion, le ministre a souligné que le caractère social de l'Etat algérien, "ancré dans l'histoire", reste "une source de fierté compte tenu des réalisations accomplies dans ce domaine, dans le cadre de la préservation de la dignité du citoyen et la consécration de la bonne gouvernance dans les domaines du travail et de la protection sociale".