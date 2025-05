Ile Maurice: Une nouvelle vie pour les chiens

Deux refuges exceptionnels pour chiens abandonnés et handicapés à Baie-du-Cap et Surinam. Depuis 2019, l'association Indie's World se consacre corps et âme à la cause animale à Maurice.

Fondée par deux soeurs suisses, Cindy et Malika Gavin, Indie's World s'est d'abord implantée à Baie-du-Cap, créant un refuge unique en son genre pour accueillir des chiens abandonnés, maltraités ou handicapés. Aujourd'hui, l'association franchit une nouvelle étape avec l'ouverture d'un second sanctuaire à Surinam, sur un terrain de 14 000 m2 , dont 7 000 m2 spécialement aménagés pour accueillir les chiens les plus vulnérables.

Ce nouveau refuge a vu le jour grâce à un don généreux d'un bienfaiteur allemand et de sa compagne sud-africaine. Ensemble, ils ont permis à Indie's World d'acquérir La Martinière, une ancienne propriété historique à Surinam. Entièrement rénovée, elle offre désormais un havre de paix aux animaux, où la nature, la dignité et la compassion sont au coeur de l'action.

Les chiens blessés, victimes de maladies ou de traumatismes, y reçoivent des soins quotidiens, sont rééduqués et bénéficient d'un accompagnement bienveillant. L'association innove avec des projets tels que la balnéothérapie pour chiens handicapés, visant à leur redonner une certaine autonomie. L'environnement naturel est également valorisé avec la culture de plantes médicinales pour le bien-être des pensionnaires.

Le refuge de Baie-du-Cap reste actif, accueillant actuellement 160 chiens, tous pris en charge avec la même dévotion. Ce centre fonctionne grâce à une équipe passionnée et à des volontaires dévoués, locaux et internationaux, venus vivre une expérience humaine unique. À Baie-du-Cap comme à Surinam, les journées sont rythmées par les soins médicaux, les promenades, la réhabilitation comportementale et, surtout, les câlins. Indie's World ne se limite pas à l'accueil d'animaux : l'association mène des campagnes de stérilisation, organise des adoptions locales et internationales, et sensibilise le public à l'importance du respect et de la stérilisation animale, surtout dans un pays où plus de 20 % des animaux sont errants.

Comment aider...

L'association fonctionne uniquement grâce aux dons. Elle invite la communauté à contribuer sous diverses formes : dons de nourriture (riz, légumes, viande, croquettes) ; parrainage d'un chien ou du refuge (Rs 750 ou 15 €/mois) ; aide bénévole sur le terrain ou lors des campagnes de stérilisation ; soutien aux frais vétérinaires, aux trajets, à l'entretien. Plus que de l'argent, Indie's World a besoin de coeurs solidaires, prêts à donner de leur temps, de leur énergie et de leur amour.

Parmi les nombreuses histoires touchantes, qui redonnent foi en l'humanité, celle de Kaju se démarque : ce chiot gravement blessé et atteint du Parvovirus a survécu grâce à des soins intensifs, de la nourriture au biberon et beaucoup d'amour. De Baie-du-Cap à une famille adoptive en France, son parcours est l'exemple vivant de la mission d'Indie's World : sauver, soigner et offrir une seconde chance.

Une mission à long terme

Un nouveau bassin de rééducation est en projet pour les chiens à mobilité réduite, et de nouvelles campagnes de stérilisation sont prévues en collaboration avec des vétérinaires engagés. Les besoins sont constants, mais la motivation reste intacte. Malika Gavin envoie message fort à la communauté : «Aidez, aimez, donnez, soignez, stérilisez... Investissez votre temps dans une cause noble. Chaque regard reconnaissant d'un chien sauvé est un moment inoubliable.» Indie's World est bien plus qu'un refuge : c'est un modèle d'humanité, une lumière pour les oubliés à quatre pattes.